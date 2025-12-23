Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 'Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi' kapsamında ilçenin altyapısını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

MERSİN (İGFA) - MESKİ, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in liderliğinde, kentin altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Mezitli'de yeni içme suyu hatları döşeyen MESKİ, altyapı çalışmalarının ardından asfalt kaplama çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda toplam 74 bin 569 metre içme suyu hattını yenileyen MESKİ; Ziya Gökalp Caddesi, Kıbrıs Caddesi (Üniversite Caddesi doğusu) ve Uygur Caddesi'nde toplam 1344 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla Mezitli ilçesinde su kesintilerinin önüne geçilirken, yolların daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.