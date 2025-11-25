Kocaeli Çayırova Belediyesi, ilçe genelindeki metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Bugün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte, Özgürlük Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'da metruk binalara yönelik mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kent estetiği ve güvenlik önlemleri kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda, tespit edilen metruk yapılar yıkılarak, hem ilçe güvenliği sağlanmış oluyor hem de yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçiliyor.

Bu bağlamda Özgürlük Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan bir metruk bina, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte yıkımı gerçekleştirildi. Uzun yıllardır metruk olarak bekleyen ve şikayetlere konu olan binanın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte yıkımı gerçekleştirildi.

2025 YILINDA METRUK BİNA YIKILDI

Metruk binalara yönelik çalışmaların belirlenen plan doğrultusuna devam edeceğini ve ilçe genelinde metruk yapılaşmanın önüne geçileceğini belirten Çayırova Belediyesi ekipleri, 2025 yılı genelinde toplamda 10 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi'nden bugün gerçekleştirilen metruk bina yıkımına yönelik yapılan açıklamada, 'Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemizde şehir estetiğini bozan metruk binaları yıkmaya devam ediyoruz' denildi.