Kütahya Belediyesi'ne ait Yüksek Kahve'de düzenlenen 'Şalvar Gecesi' etkinliğinde kadınlar, gezek ve mübareke kültürünü yaşatarak renkli ve nostaljik anlar yaşadı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi'ne ait Yüksek Kahve'de, kadınların kendi aralarında geleneksel gezek ve mübareke kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlediği 'Şalvar Gecesi' etkinliği yoğun ilgi gördü. Şehrin örf ve adetlerine sahip çıkmak amacıyla hayata geçirilen program, keyifli ve renkli görüntülere sahne oldu.

'Şalvarını al gel' temasıyla gerçekleştirilen gecede kadınlar, rengârenk el işlemesi şalvarlarıyla etkinliğe katıldı. Program kapsamında misafirlere Kütahya'nın yöresel lezzetlerinden cimcik ikram edilirken; müzik dinletileri, danslar, geleneksel oyunlar ve samimi sohbetlerle kültürel paylaşım ön plana çıktı.

Etkinlikte, geçmişten günümüze aktarılan gezek kültürü kadınların katılımıyla yeniden canlandırıldı. Programa katılan kadınlar, gelenek ve görenekleri yakından tanımak amacıyla etkinlikte yer aldıklarını ifade ederken, gelin evine gelen misafirlerin nasıl ağırlandığını canlandırarak geleneksel uygulamaları anlattı.

Şalvar Gecesi, emekli öğretmenler Ayşe Gültekin, Aygül Gezer, Ayşe Kaçan, Zübeyde Çığcı ve Müjgan Gültekin tarafından organize edildi. Kütahya Belediyesi tarafından yeniden hayata geçirilen ve şehir için manevi bir değere sahip olan Yüksek Kahve'de kadınlara özel düzenlenen bu buluşma, sosyal yaşamı canlandırırken kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sundu.