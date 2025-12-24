Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, yeni yıl öncesinde yayımladığı video ile vatandaşlara ikametgâhlarını Yığılca'ya taşıma çağrısında bulundu. Bu çıkış, ilçede 'yeni bir belediyecilik anlayışı mı başlıyor?' tartışmalarını beraberinde getirdi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, yeni yıl öncesinde hazırladığı video mesajla vatandaşlara seslenerek ikametgâhlarını Yığılca'ya almalarını istedi. Başkan Savaş'ın bu çağrısı, kamuoyunda dikkat çekerken, ilçede alışılmış belediyecilik anlayışının dışında bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Başkan Savaş'ın açıklamalarıyla birlikte Yığılca'da artık yol, su ve altyapı hizmetlerinden önce 'adres güncellemesi'nin gündeme geldiği yönünde yorumlar yapılmaya başlandı. Çağrının, duygusal bir 'memleket hasreti' vurgusundan ziyade, doğrudan nüfus ve bütçe hesapları üzerinden şekillenmesi dikkat çekti. Belediye bütçelerinin nüfus esasına göre belirlendiğini vurgulayan Başkan Savaş, çözüm olarak ikametgâh taşınmasını işaret ederken, bu yaklaşım bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. İlçede yaşamayan, çocukları Yığılca'da eğitim görmeyen, günlük hayatını burada sürdürmeyen ancak nüfus kaydı Yığılca'da olan binlerce kişinin varlığı, 'Hizmet edilen gerçek nüfus mu önemli, yoksa kâğıt üzerindeki nüfus mu?' sorusunu gündeme taşıdı.

Kamuoyunda yapılan değerlendirmelerde, Yığılca'nın geleceğinin yalnızca Nüfus Müdürlüğü kayıtlarıyla değil; istihdam olanakları, tarım projeleri, sosyal yatırımlar ve ilçede fiilen yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmetlerle şekillenmesi gerektiği vurgulandı. İlçenin ihtiyacının yeni ikametgâhlardan çok, sürdürülebilir projeler ve verilen sözlerin hayata geçirilmesi olduğu ifade ediliyor.