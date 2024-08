Global moda markası DeFacto’nun 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin ardından başlattığı seferberlik, dünyanın en saygın ödül programlarından The International CSR Excellence Awards’ta (Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri) ödüle layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - The Green Organisation’ın dünyanın en saygın ödül programlarından biri olarak gösterilen, her yıl yaklaşık 500 projenin değerlendirildiği ödül programı The International CSR Excellence Awards, DeFacto’yu “Gönüllülük” kategorisinde gümüş ödüle layık gördü.

DeFacto olarak felaketin ilk gününden itibaren depremzedeler arasında yer alan çocukları, kadınları ve tedarikçileri desteklemek için büyük bir çaba sarf ettiklerinin altını çizen DeFacto Pazarlama ve Mağazacılık Genel Müdürü Barış Sönmez ödüle ilişkin değerlendirmesinde; “Bölgedeki yaraları sarmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordine olarak, hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçtik. İlk günden bu yana en önemli paydaşlarımızdan olan üreticilerimize can suyu olacak adımlar attık. Bölgede etkilenen kadınları önceliklendirdiğimiz “Kadınlardan Birebir Destek" hareketini başlattık” dedi.

Barış Sönmez sözlerine şöyle devam etti; “Deprem bölgesinde koruma altında bulunan çocuklara yönelik bir sorumluluk üstlendik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında deprem bölgesinde Bakanlığın korumasında bulunan tüm çocukların 1 yıllık giyim ihtiyacını karşılama sözünü tuttuk. Bir diğer önemli adımımızı ise tedarikçilerimiz için attık. “Üretim Hiç Durmasın” projemizle 33 tedarikçiye, Tedarikçi Finansman Sistemi (TFS) aracılığıyla 6,5 milyon adet ürün siparişi verdik.” dedi.