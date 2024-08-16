18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıldönümü olan 18 Mart 2024 tarihinde açılan Keşan Kent Müzesi ilk 6 ayda 70 bin ziyaretçi ağırladı.EDİRNE (İGFA) -18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıldönümü olan 18 Mart 2024 tarihinde açılan Keşan Kent Müzesi ilk 6 ayda 70 bin ziyaretçi ağırladı.

18 Mart 2024 tarihinde kapılarını açan Keşan Kent Müzesi, sıcak yaz günlerinde, şehrin merkezinde, serin bir alternatif sunan bahçesi ve yıllara tanıklık eden, proje kapsamında aslına uygun olarak restore edilen tarihi binası ile uzun bayram tatilleri ve yaz tatili nedeniyle kentimize gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Keşan Belediyesi’ne bağlı özel müze statüsünde bulunan Keşan Kent Müzesi’nde basın iletişimden gelenek göreneklere, mutfak kültüründen mimariye birçok farklı konu işleniyor. İki kattan oluşan müzede, Keşan halkından toplanan envanterin yanı sıra dijital içeriklerle ve diaromalarla desteklenen müze anlatımının yanı sıra; teknolojiye yenik düşen zanaat ve mesleklerin balmumu heykellerle zenginleştirildiği, yerel esnaftan örneklerin de yer aldığı Zanaatkarlar Çarşısı bulunuyor.

İlk altı aylık süreçte, dini ve resmi bayram tatillerinde gece saat 22:00’ye kadar ziyarete açık olan Keşan Kent Müzesi normal günlerde pazartesi hariç 08:30/17:30 saatleri arasında ücretsiz olarak misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.