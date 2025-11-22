Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürütülen farkındalık faaliyetleri kapsamında belediye birimleri ziyaret edildi, bilgilendirme çalışmaları yapıldı ve otobüslere çok dilli pankartlar asıldı.

DİYARBAKIR (İGFA) - 'Şiddetsiz ve Özgür Bir Yaşam İçin Sözümüz Bitmedi, Şiddeti Birlikte Durduracağız' sloganıyla sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi, belediye birimlerini ziyaret ederek meclisin çalışma amacı, yapısı ve hedefleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaretlerde, kadınların karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmeyi, kurumsal dayanışmayı artırmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini kurum genelinde yaygınlaştırmayı hedefleyen çalışmalar paylaşıldı.

'Hedef, dayanışma duygusunu güçlendirmek'

Kadın Meclisi üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne dikkat çekmek amacıyla kadın çalışanlara dayanışma bileklikleri dağıttı. Çalışmanın, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturarak ortak dayanışma duygusunu güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Pankartlarla farkındalık oluşturuldu

Öte yandan Ulaşım Daire Başkanlığı, şehir içi ve ilçelerde hizmet veren otobüslerin önlerine; Türkçe, Kurmanci ve Kirmanckî hazırlanmış kadına yönelik şiddete dikkat çeken pankartlar astı.