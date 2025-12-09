25 yıldır depreme karşı finansal güvence sunan Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) Genel Sekreterlik görevine, sigorta sektörünün deneyimli isimlerinden Balkır Demirkan atandı.

ANKARA (İGFA) - DASK Genel Sekreterliği'ne atanan Balkır Demirkan, DASK'ın yürüttüğü afet sigortacılığı çalışmalarına yeni bir vizyon kazandıracak.

Demirkan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden 1997 yılında mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisansını 2005 yılında tamamladı.

1998-2002 yılları arasında İktisat Bankası'nda Müfettiş olarak görev yapan Demirkan, 2002 yılında AXA Sigorta'da sektöre adım atarak sigortacılık kariyerine başladı. AXA Sigorta'da İç Denetim, Hasar, Bireysel Teknik ve Teknik Operasyonlar gibi birimlerde görev alarak önemli sorumluluklar üstlendi ve Genişletilmiş İcra Kurulu'nda yer aldı.

AXA Sigorta'daki görevlerinin ardından Ethica Sigorta ve Ray Sigorta'da Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonlarında bulundu. Demirkan, Türkiye Sigorta Birliği (TSB)'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde sektörün teknik çalışmalarına aktif katkı sundu. Kaza sigortaları, doğrudan tazmin ve kötü riskler gibi kritik alanlardaki komite çalışmalarında sorumluluk aldı ve sektör genelinde uygulamalara yön veren projelerde yer aldı.