HANTECH'in bireysel olarak desteklediği Melis Devrim, partneriyle birlikte dünya Latin dans sahnesinin en prestijli ve zorlu yarışmalarından biri olan ve 20'den fazla ülkenin yarıştığı Euroson Latino Dünya Şampiyonası'nda mücadele ederek Dünya üçüncülüğünü elde etti.

İSTANBUL (İGFA) - Hantech'in bireysel olarak desteklediği Melis Devrim, GC Dans Akademi bünyesinde partneri ile birlikte ülkemizi temsil etti. Dünya çapındaki en iyi dansçıların yarıştığı bu zorlu platformda rakiplerini geride bırakan ikili, Salsa Duo Junior kategorisinde üçüncü olarak Türkiye'ye bu önemli dereceyi kazandırdı.

Melis Devrim ayrıca Bachata dans finalinde ise dünya yedinciliği elde etti.

HANTECH, sponsorluğunu üstlendiği Melis Devrim'in bu uluslararası platformdaki üstün performansı, disiplini ve azmiyle gurur duyguklarını belirtirken; 'GC Dans Akademi çatısı altında ülkemizi başarıyla temsil eden Melis Devrim'i desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Sahnedeki disiplinli performansı, güçlü enerjisi ve gösterdiği özveri hepimizi gururlandırdı. HANTECH olarak sanatın ve sporun her alanında dengeyi, disiplini ve yüksek performansı desteklemeye devam edeceğiz.' diyerek başarılı dansçıya tebriklerini iletti.

2011 doğumlu olan Melis Devrim, genç yaşına rağmen dans alanında uluslararası çapta sayısız başarıya imza attı. İstek Acıbadem Anadolu Lisesi'nin burslu öğrencisi olan Melis, kısa kariyerine çoklu dünya şampiyonlukları (IDO, WDSF, Salsanama) sığdırarak Salsa'dan Hip Hop'a kadar birçok farklı disiplinde podyumun zirvesinde yer aldı.