Yaklaşık 27 yıldır ihracatta yurt içi alımlarda uygulanan KDV istisnası, 31 Aralık 2025 itibarıyla yürürlükten kalktı. İhracatçılar, yeni düzenlemenin finansman yükünü artıracağını ve ithalata yönelimi güçlendireceğini belirterek istisnanın geri getirilmesini talep ediyor.

İZMİR (İGFA) - Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİR) kapsamında ihracatçıların yurt içi üreticilerden yaptıkları alımlarda yaklaşık 27 yıldır uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, 31 Aralık 2025 itibarıyla sona erdi. Söz konusu düzenlemeye ilişkin herhangi bir süre uzatımı yapılmaması, ihracatçı firmaları KDV yüküyle karşı karşıya bıraktı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, uygulamanın sona ermesinin hem maliyet hem de finansman açısından ciddi sıkıntılar yaratacağını söyledi. Ertan, 'DİR kapsamında yurt içinden temin edilen girdilerde KDV tecil-terkin sisteminin sona ermesi, firmaların ithalata yönelmesine ve yerli tedarik zincirinin zayıflamasına yol açacak' ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında yayımladığı Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile bazı ürünlerin ithalatında yurt içinden %25 alım şartı getirerek yerli üretimi desteklemişti. Ertan, bu uygulamanın yürürlüğe konduğu bir dönemde, KDV istisnasının sona erdirilmesinin sektör açısından belirsizlik yarattığını belirtti.

Ertan ayrıca, 'KDV Kanunu'nun geçici maddesi ile DİR kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin yurt içinden KDV'siz temini mümkün oluyordu. Bu mekanizma, ihracatın sürdürülebilirliği ve sektörün kapasite kullanımının artırılmasında kritik bir rol oynuyor. Rekabet gücümüzün korunması için bu tür destekleyici uygulamaların devamlılığı büyük önem taşıyor. Mevzuatta bu uygulamanın süresinin uzatılması veya kalıcı hale getirilmesi, hem ihracatçı hem de yerli üretici açısından faydalı olacaktır' dedi.