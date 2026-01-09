Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aralık 2025'te Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüze 7,6 artarak 49,8 milyon tona yükseldiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin deniz ticaretinde yakaladığı ivme, Aralık 2025 rakamlarıyla gözler önüne serildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 49,8 milyon tona ulaştığını ve Aralık ayının tüm yıl boyunca en yüksek yük elleçleme ayı olduğunu duyurdu.

Konteyner taşımacılığında da önemli artış yaşandı. Bakan Uraloğlu, Aralık ayında konteyner elleçlemesinin yüzde 5,9 artışla 1,17 milyon TEU seviyesine çıktığını ifade etti. Yurt dışı yük taşımalarında da yüzde 5,5 artış kaydedilerek 37,5 milyon tonluk taşımaya ulaşıldı. Transit yük taşımalarında 6,0 milyon ton ile yüzde 8,4 artış gözlenirken, kabotaj taşımalarında ise yüzde 21,5'lik yükselişle 6,36 milyon ton taşındı.

Türk sahipli deniz ticaret filosunun 53,1 milyon dedveyt kapasitesiyle dünya sıralamasında 10. sıraya yükseldiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, 'Türkiye'nin deniz ticaretinden aldığı payı artırmak, limanlarımızı daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.

Bu veriler, Türkiye'nin deniz ticaretindeki küresel rekabet gücünü artıran önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor