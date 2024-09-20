CW Enerji, Elazığ’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısını 4646.67 kWp gücünde güneş enerji santrali ile donattı. Güneş enerji santrali ile firma yılda yaklaşık 452 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 2.995.987 kg karbondioksit salınımını önleyecek ve daha temiz bir dünya için çalışmasına devam edecek.

ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, Elazığ’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 4646.67 kWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı. Güneş enerji santrali ile firma yılda yaklaşık 452 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 2.995.987 kg karbondioksit salınımını önleyecek.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, çevre dostu projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Özellikle son yıllarda güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının gün geçtikçe artığını ifade eden Yılmaz, bu alanda yapılan çalışmaların da giderek önem kazandığını kaydetti.

Türkiye’de güneş enerjisi sektörünün ve güneşten enerji üretim bilincinin artması adına çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Yılmaz, “Yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiğimiz projelerle firmalara temiz enerji kullanımının avantajlarını sunuyor, sürdürülebilir bir geleceğe yatırım yapıyoruz. Hayata geçirdiğimiz güneş enerji santralleri ile firmaların sadece enerji maliyetlerini düşürmekle kalmıyor aynı zamanda karbon ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe de destek sağlıyoruz. Güneş enerjisinin ülkemiz genelinde yaygınlaşması adına çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz” dedi.

ÇEVREYE BÜYÜK KATKI

Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında aktif bir şekilde rol almaya devam edeceklerine dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti: “Güneş enerji santrali projelerine bir yenisini daha ekleyerek Elazığ’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 4646.67 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu başarıyla tamamladık. Bu çevre dostu proje ile firma, yılda yaklaşık 2.995.987 kg karbondioksit salınımını önleyerek, çevreye büyük katkı sağlayacak. Bu miktar, 452 adet ağacın yıllık olarak atmosferden uzaklaştırdığı karbondioksit miktarına eşdeğer” dedi.