Adıyaman-Kahta karayolu Beşpınar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Akşam saatlerinde yaşanan kazanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Adıyaman'daki kaza aynı istikamette seyir halinde olan 22 ANJ 27 plakalı otomobil ile 02 AED 048 plakalı otomobilin çarpışmasıyla medyana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının netleşmesi için hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin bölgede inceleme yaparak soruşturma başlattı.