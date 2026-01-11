Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek, şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında '2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'yi kutladı. İletişim Başkanı Duran, paylaşımında 'Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa finalinde kupayı kazanan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum. Mücadele dolu bir oyunla finale renk katan, futbol severlere heyecan dolu bir derbi yaşatan Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı kutluyor; başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, yapılan törenle kupasına kavuşmuştu.