Süper Kupa Finali'nde karşılaşan Galatasaray - Fenerbahçe maçını Nevşehirli vatandaşlar Nevşehir Belediyesi'nin kurduğu dev ekranda izlediler.
NEVŞEHİR (İGFA) - Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Nevşehirli sporseverler Güzel Sanatlar Merkezi'nde kurulan dev ekran karşısında hep birlikte maçı izleyerek takımlarına alkışlarla ve tezahüratlarla destek verdi.
Süper Kupa final müsabakasını seyretmek için gelen vatandaşlara belediye ekipleri tarafından gazoz, patlamış mısır ve çeşitli ikramlar yapıldı.
Kaynak: RSS