Süper Kupa final müsabakasını seyretmek için gelen vatandaşlara belediye ekipleri tarafından gazoz, patlamış mısır ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Nevşehirli sporseverler Güzel Sanatlar Merkezi'nde kurulan dev ekran karşısında hep birlikte maçı izleyerek takımlarına alkışlarla ve tezahüratlarla destek verdi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

