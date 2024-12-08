Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine yönelik bursların 2025 yılında 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretteki gençlerle buluşmasının kaydı televizyonlarda yayınlandı.

Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmada burs miktarının Ocak ayı itibarıyla 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,AK Parti’nin gençlere değer veren ve onların önünü açan projeler geliştirdiğini belirterek, 18 yaşında seçilme hakkı gibi önemli reformlar yaptıklarını söyledi.

AK Parti’nin gençler için bir okul gibi çalıştığını ve bu anlayışın muhalefet partilerinde bulunmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’ten bir örnek vererek, partinin en genç milletvekillerinden birinin Gaziantepli Mesut Bozatlı olduğunu söyledi. Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının Ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını söyledi.