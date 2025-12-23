Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilimdeki hedeflerini ve gençlere verilen desteği paylaştı; millî kimlik ve özgün fikir vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece TÜBİTAK bünyesindeki akademik AR-GE Destek Programlarıyla, son 23 yılda 36 bini aşkın projeye 153 milyar lira kaynak tahsis ettiklerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında bilimde millî kimlik ile yenilikçiliği bir arada yürütme hedefini vurguladı.

'Bilgiye giden yolları yalnızca aklımızla değil, sezgimizle, kalbimizle, vicdan ve merhametimizle inşa edeceğiz. Aksi takdirde bilime patenti bize ait, yani orijinal katkılar yapamayız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem güncel bilimsel gelişmelerin takip edilmesi hem de millî kimliğe münhasır fikir ve eserler üretilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, gelecek kuşakların bu mirası daha da geliştireceğine olan inancını dile getirdi. Erdoğan, gençleri bilimsel üretime teşvik etmek ve projelerini desteklemek amacıyla hükümetin önemli adımlar attığını açıkladı. TÜBİTAK bünyesinde son 23 yılda 36 bini aşkın akademik AR-GE projesine 153 milyar lira kaynak tahsis edildiğini belirten Erdoğan, aynı dönemde 415 bin 119 bilim insanına 46,5 milyar lira destek sağlandığını ifade etti. Özel sektörde ise 28 bin 493 projeye 134 milyar lira yatırım yapıldığı bilgisini paylaştı.

TEKNOPARK ve AR-GE merkezlerinde elde edilen ilerlemelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOPARK'ların sayısını 2'den 113'e, AR-GE merkezlerini sıfırdan 1.360'a, TEKNOPARK'a sahip illerimizi 2'den 64'e yükselttiklerini söyledi. Savunma sanayiinde yüzde 80 oranında dışa bağımlılıktan büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zekâ, otonom sistemler, veri depolama ve insansız teknolojiler gibi alanlarda da Türkiye'nin önemli çalışmalar yaptığını belirterek, Türkiye'nin ilk 'hiper ölçekli bulut bölgesi' projesinin imzalanarak 2028-2029 yıllarında faaliyete geçeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu projeyle Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital bir köprü kuracak ve bölgesinin veri üssü konumuna geleceğini söyledi.

Konuşmasında bilimsel faaliyetleri ve Ar-Ge yatırımlarını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hedefimiz, dünyanın en iyileri arasında yer alacağımız bir lige yükselmek' ifadelerini kullandı.

Daha sonra yerli ve yabancı hakem görüşleri ve alan komitelerinin değerlendirmesi sonucunda TÜBA Akademi Konseyi'nce TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edildi.

2025 yılı TÜBA Akademi Ödülü İsviçre Zürih Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Özcan'a Diş Hekimliğinde kullanılan yüksek performanslı seramik malzemelerin yüzey, mekanik ve klinik uygulamalarını değerlendiren alanında öncül çalışmalarının yanında diş hekimliği dijital teknoloji konularında yapmış olduğu çığır açıcı çalışmaları sebebiyle tevcih edildi.

Almanya Essen Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dirk M. Hermann'a ise beyin mikroçevrelerini ve farmakolojik ilaçların beyin erişimini kritik şekilde control eden kan bariyerindeki gatekeeping proteinlerini hem nörolojik olarak ve hem de farmakolojik tedavi açısından yapmış olduğu çığır açıcı temel ve klinik çalışmaları sebebiyle tevcih edildi.