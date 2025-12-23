Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 11. Yargı Paketi'ni eleştirerek, internet kanununda yapılan değişikliklerin ifade özgürlüğünü sınırladığını savundu.

ANKARA (İGFA) - Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kamuoyunda '11. Yargı Paketi' olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi. Yeneroğlu, teklifin büyük söylemlerle gündeme taşındığını ancak yalnızca bazı teknik düzenlemeler içerdiğini iddia etti.

Milletvekili Yeneroğlu, teklifin 30, 31 ve 32. maddeleriyle internet kanununda yapılan değişikliklerin ifade özgürlüğüne indirilmiş bir darbe olduğunu söyledi. 'Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna tanınmak istenen yetkiler, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce 'yargı yetkisinin gaspı' diyerek iptal ettiği hukuksuzluğu adeta hortlatmaktadır' ifadelerini kullandı. Teklifteki infaz süreleri düzenlemelerine de değinen Yeneroğlu, bunun reform niteliğinde olup olmadığını sorgulayarak, cezaevlerinde yer açmaya yönelik geçici bir önlemden öteye gitmediğini belirtti.

Cezaevlerindeki yoğunluğa dikkat çeken Milletvekili Yeneroğlu, '2010'dan bu yana Türkiye'nin nüfusu yüzde 20 artarken, cezaevi nüfusu yüzde 450 artmıştır. Bugün cezaevlerinde 433 bin insan bulunuyor. Bu rakam, ülkemizdeki 35 ilin toplam nüfusundan daha büyük ve Almanya'nın nüfusuna göre tam 8 kat fazladır. 305 bin kapasiteli cezaevlerinde 433 bin kişi bulunuyor; cezaevlerimiz fiziki kapasitesinin yüzde 40 üzerinde doludur' dedi. Yeneroğlu, söz konusu paketle getirilen düzenlemelerin hem internet özgürlüğü hem de cezaevi yönetimi açısından ciddi sorunlar barındırdığını savundu.