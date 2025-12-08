Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Aralık Suriye Hürriyet Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Suriyeli kardeşlerimizin özgürlüğe kavuşmasının birinci yıl dönümünü tebrik etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, yıllar süren zulüm ve ağır bedellerin ardından Suriyeli kardeşlerin özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık Devrimi'nin birinci yılını yürekten tebrik etti. Erdoğan, devrik rejim ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit düşenleri rahmetle andı.

Mesajında Türkiye'nin Suriyeli kardeşlerine selam ve muhabbetlerini ilettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, toplumsal barışın sağlanması ve bölgesinde huzur ve istikrar merkezi olarak temayüz etmesi için Türkiye'nin gerekli desteği vermeye devam edeceğini vurguladı.