Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 11. Dünya Helal Zirvesi'ne gönderdiği mesajda helal ürün ve hizmetlerin küresel ticarette artan önemine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu SMIIC işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu'nun koordinasyonuyla gerçekleştirilen 11. Dünya Helal Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaj gönderdi.

Helal belgeli ürün ve hizmetlerin ticari kapasitesinin 7 trilyon dolara ulaştığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin bu alanda önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

'HELAL ÜRÜNLER DÜNYADA 2 MİLYAR İNSANA ULAŞIYOR'

Temiz, sağlıklı ve dini hassasiyetlere uygun helal belgeli ürünlerin dünya çapında büyük ilgi gördüğünü belirten Erdoğan, 'Bu ürün ve hizmetlerin 2 milyar insana ulaşması sektörün geleceğine dair beklentileri güçlendiriyor' dedi.

Uluslararası ticaretin en hareketli buluşma noktalarından biri haline gelen iş forumları ve B2B etkinliklerinin firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni fırsatlar sunacağını ifade eden Erdoğan, helal sektörünün genişleme potansiyeline dikkat çekti.

TÜRKİYE GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA TÜM TEDBİRLERİ ALIYOR

Erdoğan, Türkiye'nin gıda güvenliği konusunda yüksek standartları titizlikle uyguladığını belirterek, Türk Gıda Kodeksi'nin uluslararası normlarla uyumlu şekilde ülke genelinde hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemizde satışa sunulan gıdaların sağlığını test etmeye ve kalitesini artırmaya yönelik tetkik ve teftiş mekanizmalarını kararlılıkla işletiyoruz. Tüketiciye daima temiz ve sağlıklı ürün ulaştırmayı temel prensip edindik' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, zirvenin helal sektöründe işbirliği ve ticareti daha da güçlendireceğine inandığını belirterek organizasyonun hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.