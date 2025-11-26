11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık personeli, hastane yatırımları ve şehir hastanelerine ilişkin önemli veriler paylaştı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin sağlık alanındaki dönüşümünü rakamlarla anlattı. Türkiye'nin bugün 1 milyon 470 bini aşan sağlık personeliyle 86 milyon vatandaşa birinci sınıf hizmet sunduğunu dile getiren Erdoğan, '2002'den bu yana sağlık personeli sayımızı yüzde 288 artırdık' dedi.

Son 1,5 yılda 57 bin 504'ü hekim olmak üzere toplam 99 bin 567 yeni atama gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, hekim sayısındaki artışın hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının yükünü hafiflettiğini vurguladı.

'KAMU HASTANELERİMİZİN YÜZDE 80'İNİ YENİLEDİK'

Sağlık yatırımlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu hastanelerinin büyük bölümünün yenilendiğini ifade ederek, '794 yeni hastaneyi hizmete alarak toplamda 173 bin yatağa ulaştık' dedi. 2002'de kamuda 7 bin olan nitelikli yatak sayısının bugün 18 kat artışla 122 bine çıktığını söyleyen Erdoğan, toplam yatak kapasitesinin ise 164 binden 271 bine yükseldiğini aktardı. Son 1 yılda 4 bin 60 yatak/ünit kapasiteli 60 projenin tamamlandığını da sözlerine ekledi.

'DEPREM BÖLGESİNDE YATAK KAPASİTELERİNİ ARTIRDIK'

Erdoğan, depremden etkilenen 11 ilde kamu hastanelerindeki yatak kapasitesinin 23 bin 733'ten 27 bin 503'e çıkarıldığını belirterek, 'Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin 300 yataklı ek binası ile Kahramanmaraş 600 yataklı Devlet Hastanesi'ni yıl bitmeden açacağız' dedi. Salgın döneminde kritik rol üstlenen şehir hastanelerine de değinen Erdoğan, 25 şehir hastanesinin hizmette olduğunu, 13 proje kapsamında yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ayrıca 9 şehir hastanesi/sağlık kampüsü için ihale, proje ve arsa çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin sağlık sistemiyle uluslararası alanda dikkat çektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere sağlıkta kurduğumuz sistem, dünyanın pek çok ülkesi tarafından ilgiyle takip ediliyor' dedi.

Daha sonra TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri takdime edildi.