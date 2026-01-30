Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü 30 bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaşım altyapısında tarihi bir eşiğin aşıldığını belirterek, 'Türkiye'yi yeni yollar ve yatırımlarla büyütmeye devam edeceğiz' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 30 bininci kilometre bölünmüş yolunun hizmete alınması dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldikleri 2002 yılından bu yana ulaştırma alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini vurguladı. Erdoğan, konuşmasında millete hizmet anlayışlarının temelini, 'Milletin emanetini yere düşürmemek, bu aziz millete mahcup olmamak için 86 milyonun tamamını eserin ve hizmetin en iyisiyle buluşturmak amacıyla geceyi gündüze katıyoruz. Bu vatanın her karışına aşkla hizmet etmenin çabasındayız.' diyerek anlattı.

Türkiye'nin 2002 yılında yalnızca 6 bin 101 kilometre bölünmüş yola sahip olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönemde sadece 6 ilin bölünmüş yollarla birbirine bağlı olduğunu söyledi. Tek gidiş-gelişli yolların can ve zaman kayıplarına neden olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bu tabloyu köklü şekilde değiştirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'Göreve geldiğimizde bölünmüş yol uzunluğumuz, ne kadardı biliyor musunuz? Sadece 6 bin 101 kilometreydi. Yalnızca 6 vilayetimiz bölünmüş yollarla bağlıydı.



Tek gidiş-gelişli yollarda milletimizin ömründen ömür gidiyordu.: pic.twitter.com/aRU1O1GTzR — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 30, 2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yılda bölünmüş yollarla birbirine bağlanan il sayısını 77'ye, bölünmüş yol uzunluğumuzu ise 30 bin 49 kilometreye çıkardıklarını ifade ederek, 'Bugün, bölünmüş yollarımızın 30 bininci kilometresinin kurdelesini kesmenin heyecanını yaşıyoruz' dedi. 'Hizmet sevdalısı bir kadro' olarak mevcut başarıları yeterli görmediklerini belirten Erdoğan, önlerinde daha uzun bir yol olduğunu vurguladı. Erdoğan, 'Daha ülkemize kazandıracak çok eserimiz, gerçekleştireceğimiz nice hedeflerimiz var. Sabırla, sevdayla ve samimiyetle çalışarak bu hedeflere ulaşacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte bu hedeflerin hayal olarak görüldüğünü anımsatarak, '6 bin 101 kilometre ile başladığımızda bizi hayal kurmakla itham edenler vardı. Sadece 8 yılda bu rakamı 15 bin kilometreye çıkardık. Bugün ise 30 bin kilometreyi aşmanın gururunu yaşıyoruz' dedi.

Konuşmasının sonunda geleceğe dair mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Allah'ın izniyle bu tekerlek yolda kalmayacak. Türkiye'yi yeni yollar ve yatırımlarla büyütmeye devam edeceğiz. İnşallah milletimize yeni müjdeler vereceğimiz günler de gelecek' diyerek konuşmasını tamamladı.