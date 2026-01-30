Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin 'Akıllı Şehir' uygulamaları kapsamında hayata geçirdiği güvenlik altyapısı, vatandaşlara huzur ve güven ortamı sağlıyor. Şehri 7/24 takip altında tutan İnegöl Belediyesi kameraları, bir olayın daha aydınlatılmasını sağladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin İzleme ve Değerlendirme Merkezi ile Akıllı Şehir Uygulamaları kapsamında uygulamaya alınan güvenlik kameraları, vatandaşlara huzur ve güven ortamı sağlıyor. Daha önce pek çok olayın aydınlatılmasına olanak sağlayan İnegöl Belediyesi kameraları, Yeni Mahalle Gökhan Çakır Parkı'nda yaşanan dolandırıcılık olayının çözülmesine de yardımcı oldu. Dolandırıcılık olayı emniyet güçlerinin titiz çalışması ve İnegöl Belediyesi'nin Akıllı Şehir uygulamaları kapsamında hayata geçirdiği güvenlik kameraları sayesinde kısa sürede aydınlatıldı.

EMNİYET GÜÇLERİ AKILLI ŞEHİR KAMERALARINDAN OLAYI ÇÖZDÜ

Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş, kendisini 'adınız FETÖ terör örgütüne karıştı' şeklinde arayarak yalan beyanda bulunan kişiler tarafından yaklaşık 400 gram altını alınmak suretiyle dolandırıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında suçun işlendiği Gökhan Çakır Parkı'nda İnegöl Belediyesi tarafından Akıllı Şehir uygulamaları kapsamında kurulan ve 7/24 kayıt yapan güvenlik kameraları önemli rol oynadı. Olayın en kısa sürede çözüme kavuşması adına kamera görüntüleri emniyet güçleri tarafından incelenerek şüpheliler tespit edildi ve yakalandı. Dolandırılan vatandaşa da altınları geri verildi.

AKILLI ŞEHİR ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR

İnegöl Belediyesi, vatandaşların huzur ve güvenliğini önceleyen anlayışla; parklar, sosyal alanlar ve şehrin kritik noktalarında Akıllı Şehir yatırımlarını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Kent genelinde yaygınlaştırılan kamera sistemleri bir yandan şehir tertip ve düzeninin sağlanmasına fayda sağlarken, aynı zamanda suçların önlenmesinde ve yaşanan olayların hızlı şekilde aydınlatılmasında da etkin bir rol üstleniyor.

İnegöl Belediyesi'nin akıllı şehir uygulamaları ve kurulan altyapıya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, bugün hayata geçirilen sistemlerin altyapısının ilk göreve geldiği dönemden başlayarak adım adım ilerletildiğini söyledi. Gelinen noktada Akıllı Şehir uygulamalarının vatandaş adına da huzur ve güven ortamı sağladığını kaydeden Başkan Taban, 'Amacımız bu şekilde şehrimizin tüm noktalarını donatmak ve tüm şehri tek merkezden takip etmek. Bunu yapmamızdaki amaç şehircilik uygulamalarıyla beraber bu gibi asayiş olaylarında da aslında her noktaya tanık olmak. Bizler tüm parklarımızı, şehrimizin tüm sosyal alanlarını, merkezi noktalarını, Pazar yerlerini bu şekilde kontrollü otama dönüştürmeye devam edeceğiz' dedi.