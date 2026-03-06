İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi'ni kirleten gemilerin tespit edilmesi için sensörlü kamera sistemi kurulacağını açıkladı. Tugay ayrıca İZBAN'ın işletmesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaşanan taşınmaz tartışmalarına da değindi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir İtfaiyesi Korusu'nda düzenlenen ağaç dikim etkinliğinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Tugay, İzmir Körfezi'nde gemilerin neden olduğu kirlilikle mücadele için yeni bir denetim sistemi kurulacağını açıkladı. Körfezdeki kirliliğin önlenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yeniden yetki devri talebinde bulunacaklarını belirten Tugay, 'Daha önce talep ettik ancak ret geldi. Yaza kadar gemilerin atıklarını 24 saat takip edecek sensörlü bir kamera sistemi kuracağız. Ardından denetim talebimizi yeniden ileteceğiz' dedi.

Başkan Tugay, bugüne kadar Körfez'i kirleten yedi gemiyi tespit ettiklerini ancak 24 saatlik izleme yapılmadığı için çok daha fazla kirletici olabileceğini ifade ederek, 'İzmir Körfezi'nin sirkülasyonu yok, kendini temizlemesi çok zor. Bu nedenle kirletmelerin mutlaka durması gerekiyor' diye konuştu.

'BECEREMİYORSANIZ VERİN, BİZ İŞLETELİM'

İZBAN'ın işletmesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tugay, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 ortak olduğu hattaki aksaklıklara dikkat çekti. İZBAN'daki hizmet aksaklıklarının TCDD kaynaklı olduğunu savunan Tugay, 'Kararların yavaş alınması ve süreçlerin yeterince hızlı yürütülmemesi sorun yaratıyor. Açıkça söylüyorum; beceremiyorsanız verin, biz işletelim' dedi.

Rayların şehir içinden geçiş biçiminin yanlış olduğunu belirten Tugay, yük ve yolcu trenlerinin yoğun saatlerde İZBAN seferlerini bekletmesinin de önemli bir sorun olduğunu dile getirdi.

VAKIFLAR İLE TAŞINMAZ TARTIŞMASI

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki bazı taşınmazlara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmak istenmesine ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü söyledi. Söz konusu binaların vakıf tarafından yapılmadığını ve kamulaştırma süreçlerinin belgelerle sabit olduğunu ifade eden Tugay, 'Altında Atatürk ve İsmet İnönü'nün imzalarının bulunduğu belgeler var. Bu binalar kamu hizmeti için kullanılıyor' dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tutumunu eleştiren Tugay, 'Sorun hizmet değil. Dertleri belediyenin elinden malını mülkünü almak. Bu İzmir'e büyük bir haksızlık ve saygısızlıktır' ifadelerini kullandı.