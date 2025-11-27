Papa 14. Leo'yu Ankara'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki liderin görüşmesinde küresel barış, göç, Filistin meselesi ve medeniyetler arası diyalogun ele alındığını belirterek, ziyaretin barış umutlarını artıracağını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda düzenlenen programda konuştu.

Papa 14. Leo'nun göreve başladıktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesinin 'çok anlamlı' olduğunu belirten Erdoğan, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğine inandığını söyledi. Küresel belirsizliklerin, çatışmaların ve insani krizlerin arttığı bir dönemde yapılan buluşmanın önemine dikkat çeken Erdoğan, görüşmelerde barışın tesisi, göçün insani boyutu ve ortak vicdana dokunan güncel sorunların ele alındığını ifade etti. Erdoğan, 'İnsanları göçe zorlayan şartların ortadan kaldırılması en az göç edenlere sahip çıkmak kadar önemlidir' dedi.

'TÜRKİYE, DOĞU VE BATI ARASINDA EŞSİZ BİR KÖPRÜDÜR'

Türkiye'nin üç kıtanın kesişim noktasında yer alan özel konumuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin farklı kültür ve inançların birlikte yaşadığı tarihi bir mirasa sahip olduğunu hatırlattı. 'Bin yıldır bu topraklarda her din ve kökenden insanlar özgürce yaşamıştır' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'den bu yana 100'e yakın kilise, manastır ve ibadethanenin restore edildiğini, yıl sonuna kadar beş eserin daha ibadete açılacağını açıkladı.

Kültürel ve dini çeşitliliği bir ayrışma değil, zenginlik kaynağı olarak gördüklerini söyleyen Erdoğan, 'Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes birinci sınıf vatandaştır; ayrımcılığa müsaade etmeyiz' ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN MESAJI: 'ADALET BORCUMUZDUR'

Konuşmasında Filistin sorununun bölgedeki barışın merkezinde bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yılı aşkın süredir süren saldırılarda 70 binden fazla Gazzelinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. İsrail'in sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını vurgulayan Erdoğan, Gazze'deki tek Katolik kilisesinin de vurulduğunu anımsatarak Papa'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Dünyada artan nefret söylemlerine ve özellikle Batı'da yükselen İslam karşıtlığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, popülist siyasetçilerin ve medyanın Müslümanlara yönelik ayrımcı dili körüklediğini ifade etti.

Papa 14. Leo'nun Diyanet İşleri Başkanlığını ve Sultan Ahmet Camii'ni ziyaretini anlamlı bulduğunu belirten Erdoğan, aile kurumunun korunmasına yönelik mesajları da memnuniyetle takip ettiklerini söyledi. İnsana, doğaya ve tüm canlılara merhametle yaklaşmanın önemine dikkat çeken Erdoğan, 'Bu ziyaret ortak zeminimizi güçlendiren çok önemli bir adımdır' diye konuştu.