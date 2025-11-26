Adıyaman Müftülük Caddesi ile 2. Çevre Yolu'nun kesişiminde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.v

ADIYAMAN (İGFA) - Edinilen bilgilere göre kaza, 44 EY 532 plakalı otomobil ile 02 ADN 958 plakalı, E.K. idaresindeki ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışmasıyla yaşandı.

Çarpışmanın etkisiyle 44 EY 532 plakalı araçta bulunan 27 yaşındaki B.Y. ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.