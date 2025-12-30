Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin en pahalı bölgesi İstanbul, en ucuzu Mardin-Siirt

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Huzura ve güvenliğe kastedenlerle mücadelemiz sürecek

Mahmud ile başbaşa görüşmesi sonrasında heyetler arası çalışma yemeği ve akabinde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Ortak Basın Toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Tören sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ikili görüşmeye geçti.

Alkollü içki sektöründe 2026 yılı hizmet ve izin bedelleri güncellendi

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.