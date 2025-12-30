Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.
İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmî törenle karşıladı.
Tören sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ikili görüşmeye geçti.
Mahmud ile başbaşa görüşmesi sonrasında heyetler arası çalışma yemeği ve akabinde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Ortak Basın Toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.
