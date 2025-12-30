Tarım ve Orman Bakanlığı tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlarken, tesis kurma, ticaret ve üretim izinleri için yeni ücretleri de belirledi. Düzenlemeler, sektördeki üretim, ticaret ve denetim süreçlerini mali açıdan güncelleyerek kayıtlılık ve denetim etkinliğini artırmayı amaçladı.

ANKARA (İGFA)- Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan üç tebliğ ile alkol ve alkollü içkiler ile etil alkol-metanol üretim ve ticaretine ilişkin 2026 yılı hizmet bedelleri ve izin ücretleri yeniden tespit edildi.

Tebliğler, ilgili yönetmeliklerin belirli maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları güncelledi.

Buna göre; Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Teknik Şartlar Tebliği'ne göre alkol ve alkollü içki tesislerinin haiz olmaları gereken teknik şartların yanı sıra 2026 yılı için tesis denetim ve uygunluk belgelerine yönelik ücretleri düzenledi. Tesis kurma uygunluk belgesi, işletme izinleri ve periyodik denetim bedelleri, enflasyon ve maliyet artışları dikkate alınarak güncellendi.

Bir diğer tebliğ olan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü ve Geçici 5'inci maddelerinin uygulanmasına dair tebliğde de, 2026 yılı hizmet bedelleri şöyle belirlendi:

Aylık satış raporuna göre beher bin litre başına bira: 127,00 TL; şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap 211,60 TL; aromalı bira, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve kokteyl 761,98 TL; distile alkollü içkiler ise 1.360,67 TL oldu.

Dağıtım yetki belgesi bedeli (bin litre başına) bira 256,28 TL, şarap ve türevleri 427,15 TL, distile içkiler için daha yüksek oranlar belirlendi.

Bu bedeller, iç ve dış ticaret yetki belgeleri, ithalat-ihracat izinleri ve aylık raporlamalar için geçerli olacağı kaydedildi.

Bu arada Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25'inci ve 26'ncı maddelerinin uygulanmasına dair tebliğde de, 2026 yılı izin belgesi bedelleri şöyle oldu:

Tesis Kurma Uygunluk Belgesi: Her bin litre proje kapasitesi başına 485,38 TL

Her bin litre proje kapasitesi başına 485,38 TL 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller: Bin litre başına 404,49 TL

Bin litre başına 404,49 TL Yakıt biyoetanolü: Bin litre başına 169,61 TL

Bin litre başına 169,61 TL 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve karışımlar: Bin litre başına 994,54 TL

Söz konusu tebliğler 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.