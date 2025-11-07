Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Türkiye'nin bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin önemine dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak için yürütülen dayanışmanın sürdürüleceğini vurguladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre görüşmede ayrıca ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel iş birliği konuları kapsamlı şekilde ele alındı.