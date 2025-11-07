İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Hasan Küçükkurt, 19 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek İzmirMeets etkinliği öncesi basın toplantısı düzenledi. Etkinlik bu yıl 'Teknoloji ve İnovasyon' temasıyla gerçekleştirilecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir'i yeniliğin, üretimin ve geleceğin başkenti yapma hedefiyle düzenlenen İzmirMeets 2025, 19 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak. Basın toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, etkinliğin teknoloji ve inovasyon alanında İzmir'in potansiyelini gösterecek tarihi bir buluşma olacağını belirtti.

Başkan Tugay, İzmir'in 10 üniversitesi, 190 bini aşkın öğrencisi, 600'den fazla firması, 99 Ar-Ge ve 24 tasarım merkeziyle Türkiye'deki Ar-Ge kapasitesinin yüzde 8'ine sahip olduğunu vurguladı. Tugay, 'Son üç yılda kentimizden 1.350 patent başvurusu yapıldı, 400'den fazlası tescillendi. İzmir, teknoloji ve inovasyon alanında kararlılıkla yükseliyor' dedi.

Etkinlikte dijital ve yeşil dönüşümün buluşacağı altı ana oturumda, şehircilik, enerji, girişimcilik, spor ve medya gibi alanlarda teknolojiyle şekillenen geleceğin dünyası konuşulacak. İzmir Planlama Ajansı ve İzmir Teknoloji ve İnovasyon AŞ iş birliğiyle hazırlanan Yapay Zekâ Eylem Planı, etkinlikte kentin dijital dönüşüm stratejileriyle paylaşılacak.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmirMeets'in sadece bir etkinlik değil, İzmir'in dünya ile kendini anlatma ve bilgi paylaşma platformu olduğunu belirtti. Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Hasan Küçükkurt ise etkinliğin İzmir'e katma değer üretmeyi hedefleyen bir proje olduğunu söyledi.

Etkinlikte öne çıkan oturumlar arasında 'Şehircilikte Gelecek', 'Verinin Geleceği', 'Girişimcilikte Gelecek', 'Enerjide Gelecek' ve 'Gelecekte Yeni Medya' bulunuyor. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Dicle Yurdakul ve Çiçek Çizmeci Devge'nin üstleneceği oturumlarda, TikTok, Scoutium, EY Türkiye ve diğer önde gelen firmalardan uzmanlar görüşlerini paylaşacak.

Başkan Tugay, tüm İzmirlileri 19 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki etkinliğe davet ederek, 'İzmir'in geleceğini konuşacağımız bu buluşma tarihi bir öneme sahip' dedi.