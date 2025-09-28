Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez görüşmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Görüşmede Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin’de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Hükûmetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu’nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade ederken, Türkiye’nin Gazze’deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini ifade etti.