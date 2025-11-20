Hayırsever Aysel Koncagül'ün merhum eşi adına yaptırdığı modern aile sağlığı merkezi, kamu-belediye-hayırsever iş birliğinin örnek bir ürünü olarak Meram'da hizmet vermeye başladı.

KONYA (İGFA) - Meram, kamu kuruluşları, belediyeler ve hayırseverlerin örnek dayanışmasıyla yeni bir sağlık tesisine kavuştu. Aysel Koncagül'ün merhum eşi Süleyman Koncagül adına Aşkan Mahallesi'nde yaptırdığı Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen geniş katılımlı törenle hizmete açıldı. Açılışa Konya Valisi İbrahim Akın, Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, ilçe ve büyükşehir belediye yöneticileri, sağlık bürokratları ve Koncagül ailesi katıldı.

13 BİNDEN FAZLA KİŞİYE HİZMET VERECEK MODERN BİR MERKEZ

Toplam 600 metrekare kullanım alanına sahip merkezde 5 aile hekimi, 5 aile sağlığı çalışanı, 1 yardımcı sağlık personeli ve 1 hizmetli görev yapacak. Yaklaşık 13 bin 300 kayıtlı nüfusa hizmet verecek merkezin içinde aşı-bebek izlem odası, gebe izlem birimi, laboratuvar ve tıbbi müdahale odaları bulunuyor.

Açılışta Koncagül ailesi adına konuşan Hakan Ergin, merkezin yapımına destek olan tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, Konya'nın aile hekimliği uygulamalarında Türkiye'de öncü illerden biri olduğunu belirterek, 'Son 10 yılda 80 aile sağlığı merkezinin yenilenmesi bunun en somut göstergesidir' dedi. Yavuz, hayırsever Aysel Koncagül'e ve sürece destek veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yatırımın ilçeye önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, 'Bu merkez yalnızca bir sağlık binası değil; bir vefa, bir dua ve geleceğe bırakılan anlamlı bir mirastır. Meram'da her yatırımın merkezine insanı koyuyoruz.' dedi. Kavuş, ilçedeki sağlık yatırımlarının süreceğini ve yeni acil sağlık istasyonlarının da yakında açılacağını hatırlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Konya'nın tarih boyunca sağlık ve hizmet kültürünün merkezi olduğunu belirterek, 'Aysel teyzemizin yaptığı bu yatırım, merhum Süleyman Koncagül'ün amel defterini kapatmayacak' dedi. Koru, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Meram Belediyesi ve tüm kurumlarla uyum içinde sağlık yatırımlarını desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya'nın hayırsever destekli yatırımlarda Türkiye'ye örnek olduğunu ifade ederek, 'Her ay devlet-millet iş birliğiyle ortaya çıkan bir hizmetin açılışını yapıyoruz. Bugün de aile sağlığı merkezlerinin en modern örneklerinden birini halkımıza sunuyoruz' dedi. Vali Akın, merkezin yapımına vesile olan Koncagül ailesine ve tüm katkı sunanlara teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Süleyman Koncagül Aile Sağlığı Merkezi resmen hizmete açıldı.