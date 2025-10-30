Terörsüz Türkiye için PKK'nın silah bırakmasına ilişkin görüşmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de DEM Parti İmralı Heyetini kabulü yaklaşık 1 saat sürdü.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetimiz, yaklaşık 1 saat süren görüşmede barış ve demokratik toplum sürecinin geldiği aşama ile bundan sonra yapılacaklara ilişkin görüş ve önerilerini sundu" denildi.