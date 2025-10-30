Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve iş dünyasının temsilcileri Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Ekim ayı meclis toplantısında bir araya geldi. Toplantıda ekonomik kalkınmanın sosyal gelişme ile birlikte yürütülmesi gerektiği vurgulayan Bakan Göktaş, kadın kooperatifleri, aile dostu iş yerleri ve sosyal sorumluluğu öne çıkararak iş birliği istedi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) -Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından gerçekleştirilen Ekim ayı meclis toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı. Toplantıda, kadın istihdamı, aile dostu iş modelleri ve sosyal sorumluluk projeleri ön plana çıktı.

Bursa, Türkiye'nin üretim üssü ve sanayinin kalbi konumunda olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Ekonomik büyüme ancak sosyal gelişmeyle anlam kazanır' dedi. Kadın girişimciliği, kooperatifler ve engelli istihdamının desteklendiğini belirten Bakan Göktaş, 'yaşlanan nüfus' uyarısı yaparak, 'Ülke ortalaması 34 yaş; sosyal politikalarla dayanışmayı güçlendirmeliyiz' dedi.

Bakan Göktaş konuşmasında şunları kaydetti:

'Ticaret ve Sanayi Odası'nın meclis toplantısını bitirdik. Hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye ekonomisinin üretim üssü, sanayinin kalbi, girişimciliğin ve emeğin şehri Bursa'da sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bursa, sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de kalkınma vizyonunu taşıyan bir şehir. Otomotivden tekstile, makineden gıdaya uzanan üretim zinciriyle ülkemizin ekonomisine güç kazandırıyor. Aynı zamanda sosyal kalkınmanın, dayanışmanın ve girişimci ruhunun örnek şehirlerinden biri olarak sürdürüyor. Değerli katılımcılar, şunu özellikle ifade etmek isterim ki, ekonomik büyüme ancak sosyal gelişmeyle birlikte anlam kazanır. Refahı sürdürebilmenin ve sürdürülebilir kılmanın yolu, güçlü işletmeler kadar güçlü ailelerden, üretken bireylerden ve adil bir toplumdan geçer. Bu anlayışla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ülkemizin ekonomik dinamizmini besleyen sosyal zemini güçlendirmek için istihdamda, üretimde, ihracatta başarı hikayeleri yazan Bursa'nın sosyal kalkınmada da öncü olmasını istiyoruz. Kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların istihdamda yer almasını ve sosyal refahın kalıcı hale gelmesini önemsiyoruz.

Bu kapsamda kadın kooperatiflerimizi güçlendiriyor, kadın girişimciliğini destekliyoruz. Adem ve Sudanlarla kadınların yeteneklerini kazanca dönüştürmesini sağlıyoruz. Engelli bireylerimizin istihdama katılımını artırmak için korumalı iş yerlerini teşvik ediyoruz. İstihdamı ve üretimi destekleyen sosyal politikalarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Aile, sadece bir sosyal birim değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel dayanıklılığın da temeli olarak görülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 yılına kadar tüm politikalarımızı kalkınmanın öznesi olan aileyi güçlendirecek biçimde şekillendiriyoruz. Bu doğrultuda bakım hizmetlerinden esnek çalışma modellerine kadar kadınların iş hayatına katılımını kolaylaştıracak yeni modeller geliştiriyoruz. İş dünyasıyla el ele vererek çalışma yaşamında dengeyi ve nesiller arası dayanışmayı sağlayan adımlar atıyoruz. Bunun yanı sıra aile dostu iş yeri modellerini ve aile dostu ekosistemi güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz ay MÜSİAD ile bu kapsamda bir protokol imzaladık. Hedefimiz, aileyi koruyan, çalışanların iş yaşam dengesini gözeten bir iş kültürünü yaygınlaştırmak. Bu kapsamda 1.205 firma, evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk olacak ise 2 net asgari ücret destekte bulunacak.

Diğer yandan iş dünyası ile sosyal sorumluluğu uzun vadeli bir değere dönüştürmek istiyoruz. Bu kapsamda kurumsal hayırseverliği ve sosyal dayanışmayı yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bugün Limak Holding, Turkcell, Halkbank gibi öncü kurumlar kadın, yaşlı, çocuk alanlarında sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Türkiye'nin mühendislik kızları, dijital bahar odaları, üreten kadınlar projesi bunlardan sadece birkaçı. Hayırseverlerimiz, çocuk evi sitesi, yeni huzurevi, rehabilitasyon ve bakım merkezlerinin açılmasına öncülük ediyor. Diğer yandan sosyal sorumluluk projelerini ortak bir şekilde yürütüyoruz. Bu kapsamda bu iş birliğini sizlerle beraber de güçlendirme arzusundayız. Sizlerle benzer alanlarda çalışmalar yürütmek istiyoruz. Çalışanların çocuklarına yönelik kurumsal kreş yaygınlaştırılmasını değerlendirebiliriz. Yaşlı ve engelliler için bakımevi ve gündüzlü destek merkezlerinin artırılmasına yönelik iş birlikleri kurabiliriz. Birlikte atacağımız her adım hem aileyi güçlendiren hem kadını güçlendiren hem de toplumun geleceğine yapılan bir yatırım olacak' dedi.

İş insanlarının sosyal refahın kalıcı olabilmesi için üretim ve dayanışmanın el ele yürümesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Göktaş, 'Bizler de kamu ve özel sektör olarak bu güçlü iş birliğini büyütmek istiyoruz. Bursa'nın köklü sanayi kültürü, yenilikçi girişimcilik anlayışı ve toplumsal duyarlılığı bu dönüşümde öncü bir rol oynayacağına inanıyoruz. Şunu hatırlatmak isterim ki, bugün dünyada rekabet sadece üretimle değil, insan kaynağı niteliğiyle, aile yapısının direnciyle ve toplumun sosyal bütünlüğüyle kazanılıyor. Bu nedenle biz, üretimi desteklerken aynı zamanda sosyal adaleti, fırsat eşitliğini ve toplumsal kapsayıcılığı da güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Kadın istihdamını teşvik eden, gençlerin mesleki becerilerini artıran, sosyal sorumluluk bilincini güçlendiren her girişimin yanındayız. İş dünyasının dinamizmi ile kamu politikalarının hedef birliğinin oluşturduğu her adımda Türkiye'nin daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bu vesileyle ülkemizin kalkınmasında emek veren tüm iş insanlarına, özel sanayicilerimize ve girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz, 86 milyonluk bir ülkeyiz. Genç ve dinamik nüfus yapımız her zaman bizim gücümüz oldu. Az önce başkanımız ifade etti. 2000'li yılların başında 25 yaş altı vatandaş sayımız çokken, şu anda ülke ortalamamız 34 yaşında. Hızla yaşlanıyoruz. Nüfusumuz da yaşlanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi. Bununla beraber yaşlanan bir nüfusla, önümüzde tabii farklı sınamalardan geçme ihtimalimiz çok yüksek.' diye konuştu.

VALİ AYYILDIZ: EN İYİ PATRON ARTIK HANIMEFENDİLER

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, '85 milyon büyük bir aileyiz' diyerek, 'Bursa, ev tezgâhlarından sanayiye uzanan bir başarı hikâyesi. En iyi patron artık hanımefendilerdir' dedi.

Vali Ayyıldız konuşmasında şunları kaydetti:

'Sayın Bakanımıza müsaadesi olursa, bu sene aile yılı olarak ilan edildi. Allah razı olsun diyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Tabii biz aslında 85 milyon olarak büyük bir aileyiz. Bu büyük bir aile olmanın idrakını ve ekonomiyle, sanayiyle irtibatını en iyi anlayacak il de Bursa'dır. Bursa'nın ekonomik yapısı, hatırlarsanız, evlerdeki tezgahlardan sanayi ve ekonomisine katkı sağlayarak devasa bir hale gelmiştir. Aslında aile, ekonominin temelini oluşturur. Ekonomi anlamında biz büyük bir aileyiz. 'Bursa büyürse Türkiye büyür' dediğimizde, aslında kastettiğimiz olay da budur. Burada şunu da söyleyerek son vereyim: Erken yaşlarda, devlet memuru olmak için 'En iyi patron devlettir' denilirdi. Ancak biz, son zamanlarda aile açısından bakıldığında, evin patronunu ekonomik dinamiklerin de patronu haline getirirsek, aslında en iyi patronun hanımefendiler olduğunu düşünüyoruz.' dedi.

BTSO: 'BURSA BÜYÜRSE TÜRKİYE BÜYÜR'

Meclis toplantısında açıklamalarda bulunan BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, Cumhuriyetin 102. yılını kutlayarak, 'Bursa büyürse Türkiye büyür' vurgusu yaptı.

Burkay açıklamasında şunları kaydetti:

'Sayın bakanım değerli dostlar tarihte eşine az ilan ettiği cumhuriyetimizin yeni yaşını büyük bir gurur ve heyecanla kutlamaktayız atalarımız 102 yıl önce yokluk ve imkansızlıklara rağmen büyük bir inanç ve o inancın arkasından kararlılıkla ilerleyerek bir milletin yeniden doğuşuna öncülük ettiler. Elde ettikleri askeri ve siyasi zaferlerle de ülkemiz esaretten kurtulmuş milletimiz kendi kaderini tayin etme hakkına kavuşmuştur. Başta cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu aziz vatan uğruna canını hiçe sayan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet minnet ve saygıyla anıyorum ruhları sad olsun. Cumhuriyet bir ulusun yeniden ayağa kalkma iradesidir o irade bu toprakların her karışı'na tarlada saban süren köylünün eline tezgah başındaki ustanın emeğine okul sıralarındadaki öğrencilerimizin hayaline kazınmış bir yol hikayesi geride bıraktığımız bu 102 yıl her türlü zorluğa rağmen milletimizin emeğiyle sabrıyla üretim azmi ile ve adanmışlığı ile yazdığı büyük bir başarı hikayesidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında birkaç küçük atölye ile başlayan üretim yolculuğumuz bugün kişi başına düşen gelirin 15.000 $'ı açtığı ihracatımızın 270 milyar $'a ulaştığı ve emeğimizin iki yüzden fazla ülkeye taşındığı güçlü bir kalkınma öyküsüne dönüşmüştür. Bu yükselişte Bursamız her zaman Öncü bir rol istenmiştir. Merinos, İpek iş ve Gemlik suni ipek fabrikaları ile başlayan sanayi hamlemiz ülkemizin ilk Organize Sanayi Bölgesi'nin de kurulmasıyla bambaşka bir vizyona dönüşüm ekonomi tarihimizin bir çok dönüm noktası Bursa'nın ufku girişimci ruhu ve çalışkan insanların gayretleriyle şekillendi. Bizler de şükürler olsun bu büyük mirası çok daha güçlü bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği bu cumhuriyeti çağın gereklerine uygun güçlü ve bağımsız bir ekonomiyi ile taşlandırma sorumluluğumuz bulunmakta. Türkiye yüzyılı olarak tanımladığımız bu dönem devletlerden çok şehirlerin enerjisiyle yükselecek biri çağdır.

Bu çağın da üretim gücü teknoloji üssü ve yenilik merkezi ise işte tam buradadır. Bursa gibi şehirler yükselecek ki ülkemiz yükselsin. Bu çatı altında almış olduğumuz kararlarla Bursa'da üretim gücümüzün ticaret kültürümüzün ve sanayimizin köklü birikimini yeni ufuklara taşımaktayız. Teknosab bile yüksek teknolojinin dijital dönüşümün ve yeşil üretimin kalbini Bursamızı inşa etmekte GUHEM ile gençlerimize gökyüzüne hedef göstermekteyiz Bursamızı uzay ve havacılık alanında ülkemizin Öncü şehirlerinden biri konumuna getirdik bute komite sanayimiz çağ atlatan arge ve mükemmeliyet merkezleri kurmakta yaşam boyu eğitim merkezimiz Bursa business School aracılığıyla da iş dünyamıza küresel rekabetin gerektirdiği bilgi vizyon ve liderlik becerilerini hep birlikte kazandırmaktayız Bursa ticaret ve Sanayi odası olarak biz geleceği bugünden inşa eden bir anlayışla çalışmaktayız bütün bu çabalarımızın tek bir amacı bulunmakta geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi güçlü bir Türkiye bırakmak'