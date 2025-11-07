Bunlar da ilginizi çekebilir

Ziyaret sırasında Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve törene katılacak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın Bakü'de düzenlenecek törene iştirak edeceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü kapsamında Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın Zafer Günü münasebetiyle Bakü'deki törene katılacağını ve ikili görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı.

