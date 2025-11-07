Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, yaşlı bireylerin bilgi, birikim ve deneyimlerinden yararlanmak, kent yaşamına aktif katılımlarını sağlamak ve yaşlılara yönelik sorunlara çözüm üretmek amacıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak 'Yaşlı Meclisi'ni kurdu.

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurul toplantısına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kent Konseyi Meclislerinin temsilcileri ve Yaşlı Meclisi üyeleri katıldı. Genel kurulda konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yaşlı Meclisi'nin sadece Denizli için değil, Türkiye için de örnek bir adım olduğunu belirtti.



'YAŞLILAR DEĞİL, YAŞ ALMIŞLAR MECLİSİ'



Başkan Çavuşoğlu, 'Yaşlılar Meclisi değil de, yaş almışların meclisi diyelim. Gerçekten çok güzel bir düşünce olmuş. Ali Başkanıma, Baran Hanıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Yaşam anlayışımız içinde herkesin mutlu olduğu bir hikâye yazmamız, birlikte eğlenmemiz, gülmemiz, dayanışmamız lazım. Birbirimize hep beraber saygı duymamız lazım. Bu yolculuğu daha keyifli hale getirmemiz gerekiyor. Bizim göremediğimiz, fark etmediğimiz sorunların çözümü noktasında sizlerin katkısı çok değerli. Türkiye'de bir ilki başardığınız için hepinize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.



PROF. DR. KALINKARA YAŞ ALMIŞLARI TEMSİL EDECEK



Genel kurulda yapılan seçimle Yaşlı Meclisi Başkanlığına Prof. Dr. Velittin Kalınkara seçildi. Yürütme Kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Ahu Arıcıoğlu, Prof. Dr. Kadir Özkaya, Yusuf Tonka, Hatice Yağcı, Ali Öztürk, Neşe Çağbayır, Suna Yüksel, Tülin Mercan, Mehmet Karataş, Ahmet Ozan, Dr. Hüseyin Atıcı, Adil Giray Çelik, Ömer Girgin ve Selahattin Koçdemir getirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin hayata geçirdiği Yaşlı Meclisi, yaş almış bireylerin kent yaşamına aktif katılımını sağlayarak onların bilgi, birikim ve deneyimlerini Denizli'nin geleceğine yansıtmayı hedefliyor.