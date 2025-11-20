Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'verimli ve kapsamlı' bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'nin diplomatik çabalarına ve Ukrayna'ya verdiği desteğe teşekkür etti.

ANKARA (İGFA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunarak Türkiye ile Ukrayna arasındaki güvene büyük önem verdiklerini söyledi.

Dün gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretine Ata'nın huzuruna çıkarak Anıtkabir'den başlayan Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Ankara. The Anıtkabir Mausoleum. Honored the memory of Mustafa Kemal Atatürk, the first President of Türkiye. pic.twitter.com/ZhXg4b5sfr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zamanki gibi son derece verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Zelenskiy, 'Türkiye'nin Ukrayna'ya bu kadar önem vermesi bizim için çok önemli.' dedi. Savaşın sona ermesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, 'Savaş sona ermelidir ve barışın alternatifi yoktur.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çabalarına minnettarlığını dile getiren Ukrayna lideri, 'Türk diplomasisinin gücüne ve Moskova'da anlaşılabilir olmasına güveniyoruz.' yorumunda bulundu.

Zelenskiy ayrıca Türkiye'nin Gönüllüler Koalisyonu'na, özellikle askerî denizcilik bileşenine aktif katılımının kritik önemde olduğunun altını çizerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

ERDOĞAN: İSTANBUL SÜRECİ SONUÇ ODAKLI ANLAYIŞLA SÜRDÜRÜLMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmelerinde İstanbul sürecinin pragmatik ve sonuç odaklı bir anlayışla sürdürülmesi gereği üzerinde durduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Her iki taraf için de savaşın yıpratıcı etkilerinin giderek derinleştiği bir dönemde, İstanbul görüşmelerinin diplomatik çözüme yönelik çabalarda önemli bir merhale teşkil ettiğine inandığımızı belirttim. Özellikle enerji altyapılarına yönelik artan saldırılar ve yaşanan can kayıpları, her iki taraf için telafisi güç yıkımları da beraberinde getiriyor. İstanbul sürecinin daha kapsamlı bir içerikle, artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde yeniden devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz' ifadelerini kullandı.