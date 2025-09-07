Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı (COF'25), Akbaba Giyim’in Muhteşem Defilesi ile final yaptı. Başkent, yine dev bir organizasyona imza attı.Ali Fikret ER / ANKARA (İGFA) - Modanın Nabzı COF’25 fuarına, Akbaba giyim firmasının defilesi damga vurdu. Joker mankenleri ve minik modeller eşliğinde düzenlenen defile dakikalarca ayakta alkışlandı. Özel defilede, hem kadın, hem de erkek giyimde dönemin günlük ve davet kombinlerinden örnekler sergilendi.

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı ve Akbaba giyimin kurucusu Hayati Akbaba ile Kızı Gaye Akbaba defileyi heyecanla izleyenler arasında yer aldı.

Gaye Akbaba defile sonrası yaptığı açıklamada; “Minik modeller eşliğinde sunulan bu defilemizi, fuar katılımcıları bizlerle izlediği için gurur duyduk. Ankara’da bu tür fuarların yapılması en büyük dileğimizdir. Bizleri bugün yalnız bırakmayan ve defilemize misafir olan herkese teşekkürü bir borç biliriz” dedi.

Hayati Akbaba ise, sanatın, tasarımın ve vizyoner fikirlerin buluştuğu bu özel fuarda, Ankara moda dünyasının nabzını tutan dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.