Coehl, iPhone 17 için yeni "Resin Designer Serisi" kılıflarını tanıttı. Bu koleksiyon, yumuşak pastel tonlar ve kablosuz şarj uyumluluğuyla dikkat çekiyor. Mirelle ve Serina modelleri fonksiyonel kayışlarla kullanım kolaylığı sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Coehl, yumuşak pastel renklerde ve zarif ışıltılı yüzeylere sahip yarı saydam kılıflarla iPhone 17 Resin Designer Serisini tanıttı.

Dört parçadan oluşan koleksiyon, ışıltılı gümüşten yumuşak lavanta tonlarına kadar uzanan renk seçenekleriyle, yüksek düzeyde darbe koruması ve kablosuz şarj uyumluluğunu ince bir sofistike tasarımla birleştiriyor. Mirelle ve Serina modelleri, tüm gün boyunca takılabilen, işlevsellik ve zarafeti bir araya getiren entegre kayışlarıyla daha da fazla rahatlık sunuyor.

Crystelle, narin bir ışıltı ve inci gibi parlak bir kabukla ışıldıyor; deniz ve gökyüzü arasında süzülen ışığa adanmış parlak bir övgü sunuyor.

Resin Designer Serisi dörtlüsü Crystelle (Işıltılı Gümüş), Soléa (Parıltılı Kalpler), Lyra (Lavanta Pus) ve Rosara (Pembe Pus) modellerinden oluşur. Her tasarım ışığı farklı bir şekilde yakalar — incelikli, parlak ve zarif — cihazınızı sessiz bir parıltıyla yansıtır. Özenle üretilen bu seri, manyetik şarjla tam uyumludur ve 2,4 metreye kadar düşmelere karşı koruma sağlar. iPhone 17 Pro ve Pro Max için özel olarak tasarlanmıştır.

Lyra, alacakaranlık lavantası ile narin yıldızlı bir ışıltıyı harmanlayarak, hareket halindeki alacakaranlığın sakin güzelliğini yakalıyor.

Mirelle ve Serina, kesintisiz hareketlilik, gerçek eller serbest yaşam ve sezgisel güvenlik için tasarlanmış farklı tasarım felsefelerine sahip bu standartları ileriye taşıyor.

Mirelle, rafine dokulu yüzeyi, ince metalik vurguları ve zamansız zarafeti tamamlayan uyumlu kordonuyla sessiz lüksü yansıtır.

iPhone 17 Pro ve Pro Max için tasarlanan Mirelle, üstün hibrit darbe koruması ve Şampanya Altın rengi vurgularla dokulu suni deri dış yüzeyi sayesinde sade bir lüksü yansıtıyor. Ebony, Shell Pink, LintGreen ve Pecan Brown renk seçenekleriyle sunulan her model, uyumlu bir kordonla birlikte sunuluyor ve zarif bir kullanışlılık sağlıyor.

Serina, gökyüzü, kum ve dinginliğin birleştiği doğanın yumuşak anlarını yansıtıyor - akıcı çizgileri gününüzün akışına uyum sağlar.

Bunun aksine Serina, doğanın sakin ufuklarından ilham alıyor. Pürüzsüz dış yüzeyi parmak izlerine ve kirlenmeye karşı dayanıklıdır, mikrofiber astarı ise içten dışa dayanıklılık sağlar. Bilek kayışı sayesinde pratik birçok yönlülük sunan bu seri, Dewdrop Blue, Cloud Pink ve MilkSand renkleriyle paleti tamamlıyor. Seri, iPhone 17 serisinin tamamını kapsamaktadır.

Resin Designer Serisi, Mirelle ve Serina ile birlikte, Coehl'in kapsamlı iPhone 17 koleksiyonunun bir parçası olarak piyasaya sürülüyor. Bu koleksiyonda, tanınmış IML Designer Kılıflar ve Waterfall Designer Kılıflar da yer alıyor. Tüm ürün serileri, stiline önem veren ve pratik düşünen kadınlar için tutarlı koruma ve manyetik şarj özelliğini birlikte sunuyor.

Tüm ürün yelpazesini coehl.co adresinden inceleyebilmek. Instagram ve Facebook'ta Coehl'ün tasarım yolculuğunu takip ederek, özenli stil ve sofistike sadeliği önemseyen diğer kişilerle bağlantıda kalın.

Hashtag: #Coehl

COEHL HAKKINDA

Kadınlar için yaratılmış ve hayatın yolculuklarını kucaklamak için tasarlanmıştır. Coehl ("co-elle"), kadınların günlük yaşamlarında çok yönlü ve akıcı oldukları inancına dayanmaktadır. Organik dokular ve doğal şekillerden ilham alan marka, günümüz kadınlarında bulunan özellikleri paylaşan, benzersiz, çok yönlü ve ilham verici kişisel çanta koleksiyonları tasarlamaktadır.