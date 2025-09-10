Aksiyondan komediye, animasyondan dramaya önemli yapımların vizyonda olduğu bu hafta sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını araladı.İSTANBUL (iGFA) - Yeniden vizyona girecek Jurassic World: Yeniden Doğuş, Oyuncak Hikayesi (Toy Story), Geleceğe Dönüş (Back To The Future) ve Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises) filmlerinin yanı sıra vizyonun yeni filmleri Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi, Program, Ayı Kardeşler: Macera Ormanı, Alkarısı 2, İntikam Gecesi (I Hearth Willie), Tehlikeli Bölge, Kül Kedisi (Askepote) ve Takip (Relay) sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

12 EYLÜL CUMA GÜNÜ VİZYONUNUN ÖNE ÇIKANLARI

John Lasseter’in yönettiği sevilen film Oyuncak Hikayesi (Toy Story), animasyon tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Andy’nin odasında yaşayan kovboy Woody’nin liderliğindeki oyuncaklar, yeni gelen gözde oyuncak Buzz Lightyear’ın ortaya çıkışıyla büyük bir maceraya atılır. Kıskançlık, dostluk ve aidiyet temalarını mizahi bir dille işleyen film, sıcak hikâyesi ve çığır açan görselliğiyle her yaştan izleyiciye hitap ediyor.

Yeniden vizyona girecek bir diğer film, sinema tarihinin en sevilen bilim kurgu–komedi klasiklerinden biri: Geleceğe Dönüş (Back To The Future). Genç Marty McFly’ın, eksantrik bilim insanı Doc Brown’ın icadı DeLorean ile zamanda 1955’e gitmesiyle başlayan macera; kader, aile ve özgür irade üzerine unutulmaz bir hikâyeye dönüşüyor. Zekice kurgusu, enerjisi ve kültleşmiş sahneleriyle film, kuşaklar boyunca hayranlık uyandırmaya devam ediyor.

Koyoharu Gotouge’nin popüler mangasından uyarlanan Demon Slayer serisinin yeni filmi Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi, nefes kesen savaş sahneleriyle anime tutkunlarını beyazperdede buluşturuyor. Tanjiro, Nezuko ve Hashira’lar, iblislerin efendisi Muzan Kibutsuji ile karşı karşıya gelirken, destansı bir hesaplaşma başlar. Yüksek tempolu dövüş koreografileri, görsel zenginliği ve duygusal yoğunluğuyla film, serinin en merakla beklenen bölümlerinden birine hayat veriyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Hakan Kadıoğlu’nun üstlendiği Program, her günü monoton tekrarlara sıkışmış Adem’in hikâyesini beyazperdeye taşıyor. Adem, gerçeklikle sanal dünyanın sınırlarında dolaşırken hayatına giren yapay zeka asistanı, ona bilinçsizce bastığı geçmiş kapılarını açtırır. Bu yapay zekânın rehberliğinde geçmiş travmalarıyla yüzleşmeye başlayan Adem, gerçek kimliğini yeniden keşfetmek ve hayatında köklü bir değişim yaratmak zorunda kalır.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Ayı Kardeşler: Macera Ormanı, Amazon’un yemyeşil ormanlarında yaşayan cesur ayı kardeşlerin hikayesini konu ediniyor. Milagros, kaybolan kardeşi Yana Yana’yı bulmak için zorlu bir maceraya atılıyor. Arkadaşı tilki Zorrito ile birlikte ormanın derinliklerinde iz sürerken, dayanışma, cesaret ve doğa sevgisi temaları ön planda işleniyor.

Bağımsız sinema ruhunu taşıyan İntikam Gecesi (I Hearth Willie), modern zamanların en sevilen çizgi film karakterinin bu korkunç köken hikayesinde, arkadaşını ölümcül bir fare kapanına sürükleyen Steamboat Willie'nin tutkulu bir hayranının hikayesini konu ediniyor. Willie adında eksantrik bir karakterin, yanlış anlaşılmalar ve beklenmedik olaylarla dolu bir gecede kendi adaletini arayışını konu alan film; absürt diyalogları, kara mizahı ve farklı temposuyla dikkat çekiyor.

Türk korku sinemasının yerel efsanelerinden beslenen Alkarısı 2, ilk filmde başlayan lanetin izini sürüyor. Geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşen genç bir aile, köyün eski inançlarının gölgesinde hayatta kalmaya çalışırken doğaüstü olaylar giderek tırmanıyor. Karanlık atmosferi, ürpertici sahneleri ve Anadolu folkloruna dayanan anlatısıyla film, korku tutkunlarını koltuklarına mıhlamayı hedefliyor.