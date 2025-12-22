Düzce'de kontrolden çıkan ticari taksinin park halindeki otomobile çarparak devrildiği kazada, sürücü şans eseri yaralanmadı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kaza, akşam saatlerinde Düzce'de Körpeşler Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki 81 T 1009 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 34 YZC 85 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ticari taksi, yol ortasına devrilerek yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Y.A, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazayı yara almadan atlattığı belirlendi.

Kaza dolayısıyla Hürriyet Caddesi üzerinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Devrilen taksinin çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.