İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menderes Kısıkköy Mobilya Şehri'ni ziyaret etti. Sanayici ve iş insanları ile buluşan Başkan Tugay, devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.

İZMİR (İGFA) - Buca Metrosu'nu Fuar İzmir'e uzatma kararı aldıklarını söyleyen Başkan Tugay, Fuar İzmir'in önünde bulunan boş alanda iki otel ve bir kongre merkezi yapmayı planladıklarını da belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerinin kentin sorunlarına çözüm üretmek için çok çalıştığını belirten Tugay, 'Belediye çalışanları, yönetici arkadaşlarımız başta olmak üzere kurum çatısı altında görev yapan herkes bu yolda emek harcıyor. Biz bunları yaparken ihtiyacımız olan şey bize destek olmanız ve yol göstermeniz. Belediye ile halk arasında mesafeyi kısaltma, uzaklığı olabildiğince yakınlaştırma kararlılığı içerisindeyim. Bu şehrin yetiştirdiği insanlardan biriyim. Böyle bir duygu ve inançla belediye başkanlığı sorumluluğu aldım. Kendime dair herhangi politik ve kişisel hesabım yok. İzmir'e kim iyi bir şey yapmak isterse, o değerlidir. Bu tür insanlarla iş birliğine açığım' diye konuştu.

KADIN BAŞKAN İÇİN ESNAFA TEŞEKKÜR ETTİ

Ege Sanayi Ticaret İhracat Merkezi (ESTİM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini İmren Erten'in yürüttüğünü anımsatarak İzmir'de kadınların iş hayatında, sosyal hayatta ve siyasette daha aktif olması için çalıştıklarını söyleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, 'Burada kadın iş insanı, esnaf oldukça fazla. Sanayi sitesi başkanı da kadın. Bu bizi gururlandırıyor. Kadınların yolunun açık olması hepimize güç verecek. O nedenle örnek bir site. Sizleri de tebrik ediyorum' dedi.

METRO ÇALIŞMALARINI ANLATTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarına da değinen Tugay, şunları söyledi: 'Yapımı devam eden Buca Metrosu'nu Fuar İzmir'e uzatma kararı aldık. Buca Metrosunun Üçyol'a bağlantısı olan diğer ayağını da Körfez'in altından Karşıyaka'ya geçirmekle ilgili öneri hazırladık. Henüz bakanlık tarafından onaylanmadı. Eğer onaylanırsa muhtemelen İzmir'in toplu ulaşımında en fark yaratacak hatlardan birini oluşturacağız. Mavişehir'den Bostanlı'ya, Bostanlı'dan Konak'a, Konak'tan Üçyol'a, Üçyol'dan Buca'ya ve oradan Gaziemir'e uzanan bir metro hattımız olacak. Toplamda 22 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Bu da aynı zamanda fuar alanına erişimi kolaylaştıracak çalışmalardan biri olacak.'

'SORUNLARI BİLİNÇLİ ŞEKİLDE ÇÖZMEYE ÇALIŞAN BİR BAŞKANIMIZ VAR'

Ege Sanayi Odası Odası (EBSO) Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu ise Tugay'ın İzmir'e gönül veren bir belediye başkanı olduğunu belirterek, 'İzmir sevdalısı bir belediye başkanımız var. İzmir'e artı değer katabilmek içini her kesimle görüşüyor. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. İzmir için hedefleri var. Bazı şeyler dışarıdan görünmez. Örneğin altyapı. Kentte biriken birçok sorun var. Bunları planlı, bilinçli ve programlı şekilde çözmeye çalışan bir belediye başkanı var. Onun kıymetini bilelim' dedi.

ESTİM Yönetim Kurulu Başkanı İmren Erten de Başkan Tugay'a kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.