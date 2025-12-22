Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım toplantısında, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla 2026 yılı boyunca gerçekleştirilecek kapsamlı etkinlik programı kamuoyuyla paylaşıldı.

Uludağ'ın eteklerinde şekillenen ve yüzyıllara yayılan tarihiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Bursa'da, 'Bursa'nın Fethinin 700. Yılı' etkinliklerinin tanıtım toplantısı Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın fetih anlayışının eşitlik ve birlikte yaşama kültürü üzerine kurulduğunu vurguladı.

DAĞLAR DİYARI, İLK PAYİTAHT, İLK BAŞKENT BURSA

Düzenlen toplantı da etkinlikler hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın: 'Eşitlik anlayışıyla; isteyenlerin bu topraklarda yaşamaya devam edebileceği, isteyenlerin ise dönemin Bizans başkenti İstanbul'a gitmesi için kolaylıkların sağlandığı bir anlayışla fethedilmiş bu şehir. Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin attığı temeller üzerinde yükselen; belki de o gün küçük bir beylikten, koca bir imparatorluğun doğmasına vesile olan Bursa. Dağlar diyarı, ilk payitaht, ilk başkent Bursa. Hepimizin burada yaşamaktan şeref ve onur duyduğu bu kadim şehirde, Bursa'nın fetih anlayışını yansıtan 700. yıl kutlama şenliklerine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz' dedi.

BU BAYRAK YARIŞINI DEVRALDIK

Bursa'nın tarih boyunca Bitinya'dan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bir mirasa ev sahipliği yaptığını belirten Aydın, fetih ve Osman Gazi'yi anma etkinliklerinin 21'incisini düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Önceki dönem belediye başkanlarının başlattığı bu geleneği devraldıklarını ifade eden Aydın, 'Bu bayrak yarışını daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz' diye konuştu.

MECLİS KÜRSÜSÜNE SİYAH ÖRTÜ ÖRTÜLDÜ

Konuşmasında Bursa'nın işgal yıllarına da değinen Aydın, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerine yapılan saygısızlık üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM kürsüsüne siyah örtü örtülmesini hatırlatarak, Bursa'nın 11 Eylül 1922'de özgürlüğüne kavuşmasıyla bu örtünün kaldırıldığını anlattı.

Bursa'yı fetheden ecdadın bıraktığı izlerin Alaaddin Camii, Orhan Camii, Ulu Camii, Yıldırım Bayezid Külliyesi, Yeşil Türbe, Kapalı Çarşı ve daha nice eserle Bursa'nın kalbinde yaşamaya devam ettiğini kaydeden Başkan Aydın, 'Bu eserleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bugün hepimizin sorumluluğudur. Normalde fetih etkinlikleri ve Osman Gazi'yi anma programları her yıl 6 Nisan'da başlar ve Nisan ayı boyunca devam ederdi. Ancak bu yıl, yaklaşık sekiz ay önce ekiplerimiz çalışmalarına başlamış ve 2026 yılını, Bursa'nın fethinin 700. yılı olarak ele alan kapsamlı bir program hazırlanmıştır. Ocak ayından Aralık ayı sonuna kadar sürecek bu program kapsamında; tarihi koşulardan rahvan at gösterilerine, kültürel ve sanatsal etkinliklerden uluslararası buluşmalara kadar dolu dolu bir yıl planladık. 36 kardeş şehrimizin Bursa'da buluşmasıyla, yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada Bursa'nın fetih ruhunu yeniden hatırlatmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

700. YILA ÖZEL LOGO TANITILDI

Bursa'nın fethinin 700. yılına kalıcı bir simge kazandırmak amacıyla düzenlenen logo yarışmasının da sonuçlandığını belirten Başkan Aydın, halkın katılımıyla güçlü ve estetik bir logo ortaya çıktığını söyledi.

Hazırlanan logonun tasarımcısı Tacettin Yaldız da, Bursa'nın köklü tarihine ve fetih ruhuna yakışır bir simge ortaya koyabilmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Yaldız, logo tasarımının ortaya çıkış hikâyesini ve bu süreci anlatan tanıtım videosunu hep birlikte izleyeceklerini belirterek, kıymetli çalışmada emeği geçen, destek veren herkese gönülden teşekkür etti.