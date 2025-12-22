AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde bir araya geldi.
ANKARA (İGFA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
AK Parti Konferans Salonu'nda yapılan toplantı, saat 15.04'te başladı.
Toplantıda, parti çalışmaları ile güncel siyasi gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Kaynak: RSS