Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezleri, Çocuk Atölyeleri ve Çocuk Kampüsleri, 'Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

MERSİN (İGFA) - Çocuklara temel haklarını hatırlatmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde, minikler haklarını pankartlara yazarak ifade etti, şarkılar söyledi ve günün anlamına uygun süslemelerle renklendirilen bahçelerde keyifli zaman geçirdi. Kentin çocuk dostu yaklaşımını güçlendiren, çocukların korunması, desteklenmesi ve haklarının savunulmasında somut adımlarını kesintisiz sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin farkındalığını artırmaya yönelik kapsamlı faaliyetlerini pekiştiriyor.

Münir Özkul ve Kurdali Çocuk Gelişim Merkezlerinde düzenlenen etkinlikler kapsamında miniklere, 'Çocuklar nasıl mutlu olur?' sorusu yöneltildi ve çocukların düşünceleri pankartlara yazıldı. Çocukların güvenli, sağlıklı ve gelişimlerini destekleyen bir ortamda büyümeleri gerektiğine dikkat çekilen çalışmalarla, çocuk haklarının korunmasının tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Mezitli Çocuk Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında ise drama atölyeleri ve oyunlarla, çocuk hakları anlatıldı. Mezitli Çocuk Kampüsü'nde aynı zamanda Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Birimi Uzman Klinik Psikoloğu Kudret Söylemez ve Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi Avukat Burcu Düzen'in katılımlarıyla, 'Dijital Çağda Çocuk İhmali' başlıklı seminer düzenlendi. Seminerde çocuk hakları, dijitalleşme, çocuk ihmali ve ihmalin hukuki boyutları değerlendirildi.

Prof. Dr. Yüceol: 'Dijital ortamlarda görünmez hâle gelen ihmal riskine karşı hepimizin daha duyarlı olması gerekiyor'

Çocuklar eğitici atölyelerde yerini alırken, gençlerin ve velilerin ilgiyle takip ettiği seminerde konuşan Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol, dijital çağdaki risklere dikkat çekerek, çocuklar açısından değerlendirmeler yaptı. Özellikle dijital çağda çocuk haklarının korunmasının daha önemli hale geldiğine vurgu yapan Yüceol, 'Dijital çağda çocukların haklarını korumak, yalnızca teknolojiyi takip etmek değil; onların güvenli, eşit ve sağlıklı bir ortamda büyüme hakkını garanti altına almaktır. Dijital ortamlarda görünmez hâle gelen ihmal riskine karşı hepimizin daha duyarlı olması gerekiyor' sözlerini kaydetti.

Söylemez: 'En güçlü koruyucu ise aile içinde kaliteli ve düzenli zaman geçirebilmektir'

Seminer konuşmacılarından Uzman Klinik Psikolog Kudret Söylemez ise çocuklar söz konusu olduğunda yaşanabilecek ihmallere dikkat çekerek, ihmalin yalnızca fiziksel eksikliklerle sınırlı olmadığını belirtti. İhmaller konusunda velileri aydınlatan Söylemez, 'İhmal, çocuğun ihtiyaç duyduğu yerde yetişkinin sistematik olarak devreye girmemesidir. Bu durum sadece fiziksel değil; duygusal, sosyal ve toplumsal ihtiyaçların karşılanmamasını da içerir. Çoğu ihmal niyetten değil, yorgunluk, stres ve ebeveyn tükenmişliğinden kaynaklanır. En güçlü koruyucu ise aile içinde kaliteli ve düzenli zaman geçirebilmektir' diye konuştu.

Düzen: 'Çocukların kendilerini ilgilendiren kararlara dâhil edilmelidir'

Seminere hukuk boyutuyla katkı sunan Avukat Burcu Düzen de çocuğun korunmasına ilişkin yasal mekanizmalara dikkat çekerek, çocukların bireysel iradelerinin önemine vurgu yaptı. Çocukların katılım haklarına değinen Düzen, 'Çocuğun ihmali halinde devreye giren hukuki korunma yöntemleri, Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerle güvence altına alınmıştır. Bu süreçte en temel unsurlardan biri ise çocuğun katılım hakkıdır. Çocukların kendilerini ilgilendiren kararlara dâhil edilmesi, hem hukuki korumanın etkinliği hem de çocukların güçlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır' dedi.

Tanışık: 'Çocuk hakları; onların güvenli, sağlıklı ve gelişimlerini destekleyici bir ortamda yaşamalarını sağlar'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri Koordinatörü Özlem Tanışık, çocuk haklarının 18 yaşın altındaki tüm bireylerin doğuştan gelen temel hak ve özgürlükleri olduğunu belirterek, 'Bu haklar; çocukların güvenli, sağlıklı ve gelişimlerini destekleyici bir ortamda yaşamalarını sağlar. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Çocuk Gelişim Merkezleri, Çocuk Atölyeleri ve Çocuk Kampüslerinde, bu hakları destekleyici etkinlik ve aktiviteler gerçekleştirdik. Bu kapsamda 'çocuklar nasıl mutlu olur?' sorusunu yönelttik. Sorunun devamında, çocuklarla birlikte onların temel hak ve özgürlüklerini konuştuk. Bu farkındalıkların üzerinde duruyoruz. Çünkü çocuk hakları hepimizin sorumluluğudur' ifadelerine yer verdi.

Dursun: 'Bu etkinlikler sayesinde, çocuklarla iş birliği ve bağ kurmaya çalışıyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Psikolog Nazlı Cemre Dursun, yapılan etkinlikler ile çocuk haklarını en yalın haliyle anlatabilmeyi ve çocuklara erken yaşta bilinç kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı. Seminer ve atölyelerde çocuklarla iş birliği ve bağ kurulduğuna da değinen Dursun, 'Çocukların tüm dünyada eşit haklara sahip olduğu, eğitimden sağlığa kadar her türlü haktan yararlanabildiği, her koşulda desteklenebildiği bir platform yaratmak istiyoruz. Yaptığımız projeler ve uygulamalarımız ile çocukları bu konuda destekliyoruz' sözlerini kaydetti.

Çocuklardan ortak mesaj: 'Biz çocuğuz ve haklarımız var'

Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi öğrencilerinden Barış Mirza Keskin, 'Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Bizim de haklarımız var. Parka ve okula gitmek, annemin saçıyla oynamak, sağlıklı beslenmek, arkadaşlarımla oynamak gibi. Bu haklarımı öğrendim. Ben çocuğum ve haklarım var' dedi.

Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden bir diğer öğrenci Azra Çayır, 'Ben çocuğum ve okula gitmek, sağlıklı beslenmek, oyun oynamak, spor yapmak, düşüncelerimi söylemek gibi haklarım var. Bugün etkinlikler yaptık. Arkadaşlarımla çok eğlendik. Boyamalar yaptım. Dans ettim, çok eğlendim' diye konuştu.

Kurdali Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden miniklerden 4 yaşındaki Delal Zin, 'Bugün Dünya Çocuk Hakları günü. Birçok etkinlik yaptık. Bahçemizi süsledik. Şarkılar söyledik, haklarımızı öğrendik. Oyun oynamak, parka gitmek, eğitim almak, okula gitmek, sağlık gibi haklarımız var. Çocuklar bir işte çalışmamalı ve okula gitmeli' diyerek, bu haklara sahip olduğu için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti.

Kurdali Çocuk Gelişim Merkezi öğrencilerinden Yağız Arel Apaydın ise, 'Bugün günlerden Çocuk Hakları Günü. Biz haklarımızı oyunlarla, şarkılarla öğrendik. Bugün çok güzel bir gündü. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun' dedi.