İzmir Bornova Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliklerini Işıkkent'teki Kent Bostanı'nda sürdürerek çocuklara fidan dikimi, bilim atölyeleri, sokak oyunları ve ekolojik kitap seti gibi etkinliklerle dolu bir gün yaşattı.

İZMİR (İGFA) - Başkan Ömer Eşki, Işıkkent'i Bornova'nın diğer mahalleleriyle aynı seviyeye taşımaya kararlı olduklarını belirtirken, bölgeye yapılan yatırımların hızla devam edeceğini vurguladı. Işıklar Mahalle Muhtarı Necati Karabulut ise hizmetlere sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek Başkan Eşki'ye teşekkür etti.

Bornova Belediyesi'nin Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında başlattığı etkinlikler, Büyükpark'tan sonra Işıkkent'te coşkulu bir buluşmayla devam etti. Kent Bostanı'nda 'Temiz bir doğa ve umut dolu bir gelecek her çocuğun hakkı!' sloganıyla düzenlenen programda çocuklar, fidan dikti, kışlık sebze tohumlarını ekti, atölye ve bilim etkinliklerine katıldı.

Sokak oyunlarıyla eğlenceli anlar yaşayan miniklere Ekolojik Çocuk Yaşam Rehberi Kitap Seti dağıtıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliğe kızı Asya Tuna ile birlikte katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.

'IŞIKKENT'İ HAK ETTİĞİ SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ'

Başkan Ömer Eşki, etkinlikte yaptığı konuşmada bölgeye verdikleri önemi vurgulayarak, 'Bugün çocuk haklarının yanı sıra Işıkkent'i Bornova'nın diğer mahalleleriyle aynı noktaya getirme kararlılığımızı hatırlattığımız bir gün. Burası benim yaşadığım yer, eşimin ailesinin köyü. Atatürk Mahallesi neyse, Pınarbaşı neyse Işıkkent de öyle olacak. Buradaki çocukların diğerlerinden hiçbir farkı yok.' dedi.

Bölgede hayata geçirilen projeleri de anlatan Eşki, 'Kadınlarımız için bir Kent Bostanı açtık, yanına çocuklar için halı saha yaptık. Yakında atıl bir araziyi lavanta bahçesi ve Misket Üzümü bağına dönüştüreceğiz. Işıkkent'i insanların gelip görebileceği bir cazibe alanı hâline getireceğiz. Sokaklar asfaltlanacak, mahallemiz nefes alınan bir yer olacak. Çocukların özgürce sokaklarda oynayabildiği bir dünyayı hep birlikte kuracağız.' diye konuştu.

MUHTAR KARABULUT: 'YAPILAN HER HİZMETE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Işıklar Mahalle Muhtarı Necati Karabulut, etkinliğin mahalle için önemli bir adım olduğunu ifade ederek şunları söyledi: 'Uzun zamandır beklediğimiz bu etkinlik için Başkan Eşki ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kent Bostanı ve yanındaki halı saha mahallemiz için çok değerli. Yeni projelerin de geleceğini biliyorum. Bizlere düşen görev yapılan her yatırımı korumak ve sahip çıkmak. Çünkü bunlar bizim ödediğimiz vergilerle, çocuklarımız için yapılıyor.'