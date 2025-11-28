Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile MedCities'in ortağı olarak yer aldığı 'İklim Değişikliğine Adaptasyon için Harekete Geç' projesi kapsamında, '3. Paydaş Çalıştayı' düzenlendi.

'İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç' projesi; Mersin'de iklim değişikliğine uyum kapasitesini güçlendirmeyi, yerel düzeyde farkındalığı artırmayı ve sürdürülebilir bir gelecek için somut adımlar atmayı hedefliyor.

DR. HALİSDEMİR: 'MERSİN'İ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİRENÇLİ, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEHİR HALİNE GETİRME AMACINDAYIZ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir'in proje bilgilendirme sunumu ile başladı.

Gerçekleştirilen 3. Paydaş Çalıştayı'nın, Mersin İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı'nın nihai haline getirilmesinde ve ilerleyen dönemde atılacak adımların paydaşlarla planlanması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Halisdemir, projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkürlerini sundu.