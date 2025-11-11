ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile toplam 1 milyar 122 milyon 139 bin 260 avro tutarında yeni hava savunma sistemi sözleşmeleri imzaladı. Teslimatlar 2027-2030 yılları arasında yapılacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin savunma sanayi devi ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile mevcut hava savunma sistemleri projelerine ilave olarak yeni bir sözleşme paketi imzaladığını duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, yeni sözleşmelerin toplam bedeli 1 milyar 122 milyon 139 bin 260 avro olarak belirlendi.

Açıklamada, sözleşmeler kapsamında yapılacak teslimatların 2027 ile 2030 yılları arasında planlandığı bildirildi.

https://twitter.com/aselsan/status/1988130007617585302

ASELSAN, yaptığı paylaşımda 'Türkiye'nin savunma sanayii gücüne güç katmaya devam ediyoruz' ifadesine yer vererek, yerli ve milli savunma teknolojilerinde istikrarlı büyümenin süreceğini vurguladı.