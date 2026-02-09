Ankara2da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özararslan'ın CHP'den istifa etmesi üzerine CHP Meclis Grubu, bu durumu seçmen iradesine saygısızlık olarak nitelendirerek, tutumlarını kamuoyuna duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi CHP Meclis Grubu üyeleri, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özararslan'ın CHP'den istifa etmesine ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, istifanın seçmen iradesine karşı sorumsuz bir adım olarak değerlendirildiği vurgulandı.

CHP Meclis Grubu, Başkan Özararslan'ın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde partinin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın desteğiyle göreve geldiğini anımsatarak, Keçiören'deki değişimin parti örgütü, milletvekilleri, yönetim, Büyükşehir Belediyesi ve Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğindeki Türkiye İttifakı sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Açıklama, Keçiören Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Hakan Ataoğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Yazılı açıklamada, 'Bir süredir parti değiştireceğine dair yaygın söylemlerin ardından, istifasının Cumhur İttifakı'na geçiş olarak yorumlanması, bu sürecin siyasi bir pazarlık ve koltuk değişimi izlenimini güçlendirmiştir. Keçiören halkının verdiği emaneti başka bir siyasi anlayışa taşımak seçmenin iradesine saygısızlıktır' denildi.

CHP Meclis Grubu, belediyede hizmet anlayışından ve halkla verilen sözlerden taviz vermeyeceklerini ifade ederek, 'Keçiören'i daha yaşanabilir, daha adil ve daha şeffaf bir ilçe yapmak için partimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Genel Başkanımız Özgür Özel ile omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.