Artvin Kemalpaşa AK Parti İlçe Başkanı ​Yener Balkaya, Kemalpaşa'nın , sporun her dalında marka bir kent olma yolunda dev adımlarla ilerlediğini söyledi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Kemalpaşa AK Parti İlçe Başkanı Balkaya, yaptığı açıklamada, ilçeye yapılacak olan yeni stadyum, açılış aşamasına gelen spor salonu, Kemalpaşa da çay fabrikasının karşısındaki araziye yapılacak olan Gençlik Merkezi, tenis kortu spor kompleksi ve Üçkardeş Köyü Atmaca Tepesi'nde hayat bulacak yamaç paraşütü projesiyle ilçenin artık sporun ve adrenalinin yeni adresi olacağını söyledi.

Geleceğin ​şampiyonlarının ilçeden çıkacağına inandığını belirten Başkan Balkaya, söz konusu tesislerin ve projelerin ilçeye kazandırılmasında büyük emeği olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Milletvekili Faruk Çelik'e, İl Başkanı Ali Semih Aydemir ve Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara'ya katkılarından ötürü teşekkür etti.